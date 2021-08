Dræbte schweizisk kvinde og stjal 57 kroner

Politi i Thailand har søndag tiltalt en 27-årig lokal mand for at have dræbt en schweizisk kvinde, der blev fundet død nær et vandfald på ferieøen Phuket i sidste uge.

Det skriver BBC mandag morgen dansk tid.

Lokale embedsfolk har identificeret ofret som en 57-årig kvinde ved navn Nicole Sauvain-Weisskopf.

Politiet fandt hende i sidste uge ligge livløs med ansigtet ned i vandet dækket af et sort lagen, mens hendes telefon, shorts og sko lå i nærheden.

Den 27-årige mand ved navn Theerawut Tortip erkender på et pressemøde arrangeret af politiet, at han dræbte kvinden og stjal fra hende.

- Jeg vil gerne undskylde til turistens familie og bede alle thailændere om at tilgive mig, siger han via en videoforbindelse ifølge BBC.

Han tilføjer, at han stjal omkring 300 baht svarende til 57 kroner fra kvinden efter at have kvalt hende.

Der mangler dog endnu at blive fastslået en egentlig dødsårsag, og der bliver heller ikke meldt yderligere ud om motivet.

Theerawut Tortip blev fældet af overvågningsbilleder, der viste, at han rejste til det pågældende vandfald på cirka samme tidspunkt som Nicole Sauvain-Weisskopf, oplyser politiet.

Han indrømmede senere sin ugerning efter en længere afhøring, siger politikommissær Nantadej Yoinual ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den schweiziske turist blev dræbt, bare få uger efter at Thailand lancerede et såkaldt 'sandkasseforsøg' med Phuket for at få flere turister til landet.

Det går ud på, at vaccinerede turister kan rejse til øen uden at skulle i karantæne.

De må dog ikke rejse videre til fastlandet, før der er gået 14 dage.

Nicole Sauvain-Weisskopfs død har fået lokale myndigheder til at opjustere sikkerheden på Phuket, af frygt for at nye turister ellers vil holde sig væk.

Over 16.000 personer er ankommet til Phuket siden 1. juli, hvor forsøget blev lanceret.

En talsmand for regeringen har ifølge BBC oplyst, at premierminister Prayuth Chan-ocha skulle have bedt politiet om at 'fremskynde efterforskningen, så gerningsmanden kunne blive identificeret og anholdt'.

Ifølge lokalmediet Phuket News har betjentene involveret i efterforskningen søndag modtaget en dusør på cirka 37.800 kroner til deling for at have opklaret sagen.