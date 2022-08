Dræbte sin far på familieferie

Et skænderi mellem far og søn førte til, at en 22-årig mand slog sin far ihjel på en familieferie i Tyrkiet

En familieferie til Tyrkiet endte fatalt for en britisk familie.

En 22-årig ung mand fra Storbritannien er nemlig sigtet for mordet på sin 51-årige far efter på åben gade at have slået faren i hovedet, så faren senere døde af sine skader.

Det skriver mediet The Sun.

Slåskamp på åben gade

51-årig Garry James Hallow og hans søn, Ethan Hallows, var på familieferie til den populære feriedestination Marmaris i Tyrkiet, da de på åben gade blev så uenige, at det førte til slåskamp.

Ifølge The Sun beretter øjenvidner fra stedet, at de to mænd skændtes højlydt på gaden, hvorefter 22-årige Ethan Hallows slog sin far to gange i hovedet, så faren faldt til jorden, mens sønnen gik fra stedet.

Øjenvidnerne på stedet ringede omgående efter en ambulance, men 51-årige Garry James Hallows døde senere af sine skader i hovedet.

Ethan Hallows nægter sig skyldig i sin fars død, men fortæller, at faren døde af faldet til jorden.