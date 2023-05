Dræbte sin kæreste: - Hendes sjæl bad mig om det

Den 25-årige mand erkender at have slået sin daværende 24-årige kæreste ihjel januar sidste år. Ifølge hans forklaring, var det en stemme i hovedet, der fik ham til det

Retten på Frederiksberg (Ekstra Bladet): Den spinkle mand sidder for det meste med øjnene lukkede og nakken bøjet.

Fra tid til anden nikker han eller tilføjer korte bemærkninger, mens forsvarer Anders Schønnemann Olesen minutiøst gennemgår den forklaring, den nu 25-årige tiltalte afgav til politiet, efter han dræbte sin 24-årige kæreste januar sidste år.

I sin forklaring erkendte manden at have dræbt hende ved kvælning og derefter kørt bilen med liget i vandet ved Amager Strand. En erkendelse, han også står ved i dag.

Men den 25-åriges forklaring vidner om et splittet sind og et forudgående forløb, hvor han gradvist mistede kontrollen over sig selv.

'Hun ville hellere dø'

Ifølge den tiltaltes forklaring havde han ikke havde haft det godt i en længere periode. Han var efter sigende blevet 'kastet frem og tilbage mellem læger, der sagde, han ikke fejlede noget'.

Men mest fyldte en stemme inde i hovedet på ham, som bildte ham ind, at stemmen var sjælen til den 24-årige kvinde.

Først fortalte stemmen, at han skulle få kæresten til at hade ham. Derfor, forklarede manden i retten, overbeviste han hende om, at han havde været hende utro, hvilket førte til at de slog op en måned inden drabet.

Alligevel valgte parret at mødes for at tale om aftenen den 2. januar, da kvinden ifølge tiltaltes forklaring skulle have sagt, at hun 'hellere ville dø end at have en anden end ham'.

'Hendes sjæl bad mig om det'

Omkring selve drabsgerningen den aften forklarede tiltalte, at den 24-årige kvindes sjæl bad ham om at 'sætte den fri'.

Derfor greb han om halsen på hende og holdt fast, til hendes livløse krop kollapsede på passagersædet. Derefter skulle 'sjælen' have takket ham, lød forklaringen.

Kan du genkende, at du har fortalt sådan, spørger forsvarer Anders Schønnemann.

- Det er de billeder, jeg husker. Ja, svarede manden kortfattet.

Manden har siden sin anholdelse været anbragt på psykiatrisk afdeling. Anklager og forsvarer er enige om, at han bør straffes ved anbringelse på psykiatrisk afdeling.