Dræbte sine to ekskærester: - Jeg er pissebange for mig selv

Den 52-årige Flemming Mogensen blev i Retten i Aarhus onsdag idømt livstid for drab og partering af sin ekskone, Freyja Egilsdottir. Det er anden gang, den 52-årige mand dræber moderen til sine børn

Stille, fattet og uden meget mimik sidder den 52-årige familiefar Flemming Mogensen ved siden af sin forsvarer og kigger på specialanklager Jesper Rubow, der procederer for fængsel på livsstid - selv har Flemming Mogensen ønsket forvaring - for at få hjælp.