Drak absint før biljagt

En 30-årig mand, der er sigtet for at have kørt hensynsløst og sat flere menneskers liv i fare i Københavns gader nytårsnat, havde svært ved at forklare i retten, hvorfor han kørte fra politiet.

De forsøgte at standse ham første gang omkring Kalvebod Brygge i København omkring klokken 4.30 - og biljagten endte først en halv time senere på Trianglen på Østerbro i København efter flere færdselsovertrædelser, og efter han, ifølge sigtelsen, havde udsat to kvinder, en mand og flere betjentes liv for fare med sin hensynsløse kørsel.

– Jeg er forvirret. Jeg er bange. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg bliver bare chokeret, sagde han i grundlovsforhøret i Retten på Frederiksberg fredag eftermiddag på anklager Signe Egsgaards spørgsmål om, hvorfor han ikke standsede.

Han erkender færdelsforseelser, men nægter sig skyldig i hensynsløs kørsel efter straffelovens paragraf 252.

– Hvornår tænker du, at du vil standse, spurgte anklageren.

– Jeg sidder og tænker i mit hoved, at jeg vil standse, men jeg vil gerne lige væk fra politiet, hoppe ud og slappe lidt af, sagde han med rolig stemme.

Han er ustraffet, under uddannelse som kok og lignede en, der stadig havde det meste af sin nytårsgarderobe på med pæne blå bukser, en hvid t-shirt, brune sko og sorte sokker med hvide prikker, da han kom ind i retten.

Han fortalte da også, at han før biljagten havde været til fest i tre timer, men ikke havde taget stoffer eller drukket bortset fra et enkelt shot af den meget stærke spiritus absint, som, han selv mente, havde en alkoholprocent på 80-90, tyve minutter før, han kørte. Og den påvirkede ham.

– Jeg får det virkelig dårligt, og jeg vil bare gerne hjem, forklarede manden, der bor hjemme hos sin mor og også kørte i hendes bil.

På hans forsvarers spørgsmål om, hvorfor han blev så stresset over politiets blink, svarede han:

– Jeg tror, at det er absinten, der forvirrer mig lidt ekstra.

Efterlyser ofre Politiet har ikke identificeret de to kvinder og manden, som efter politiets opfattelse var i overhængende fare for at blive kørt ned. De to kvinder gik over for grønt i fodgængerfeltet ved krydset H.C. Andersens Boulevard og Nørre Farimagsgade 1. januar lige omkring klokken 5, den ene gående og den anden trækkende med en cykel, med retning mod søerne. Her kom den 30-årige i en beigefarvet Honda personbil i ligeud-banen og lavede et højresving for rødt lys. - Kvinderne kigger sig lige over skulderen og kan så se, at han kommer drønende mod dem. Og de løber hastigt frem for at undgå at blive frontalt påkørt af ham, fortæller den centrale efterforskningsleder i Københavns Politi, Kirstine Mathiesen. Flugtbilisten fortsætter ligeud ad Nørre Farimagsgade, hvor han i krydset ved Gothersgade forsøger at tage et venstresving, men kommer over i den forkerte side af Nørre Farimagsgade, hvor han forsøger at nødbremse og får direkte retning mod fortovet, hvor en ukendt mand står. - Manden hopper til siden og undgår lige præcis med en meters afstand at blive ramt af bilen, fortæller den centrale vagtleder, der understreger, at det er vigtigt for politiet at tale med disse personer. - Vi mener, at de har været i nærliggende fare, og de skal selvfølgelig afhøres om, hvordan de selv har opfattet det, fortæller hun. Københavns Politi kan kontaktes på 114. Vis mere Luk

Den 30-årige hævder, at han bremsede ned for de to kvinder, som ifølge sigtelsen måtte springe for livet, og først bagefter kørte over for rødt, og han forklarede desuden, at han hverken lagde mærke til manden på fortovet, som han ifølge sigtelsen var tæt på at køre ned, eller at der var en politimand, der affyrede et varselsskud på Sølvgade, hvor de havde parkeret deres patruljevogn for at spærre vejen for ham.

Det stod dog ifølge den uniformerede betjents forklaring, der blev læst op i grundlovsforhøret, klart, at han ikke havde til hensigt at standse, og betjenten måtte derfor kaste sig ind i patruljebilen for at undgå at blive påkørt.

Anklageren spurgte også den 30-årige, om det var ham selv, der stoppede, eller om han blev standset.

– Jeg tror, at det er politiet, der kører ind i mig, svarede han.

Der er taget en blodprøve, men resultatet foreligger ikke endnu.

Manden er varetægtsfængslet i 13 dage.