Drak en flaske whisky: Passager sigtet for at tæve togfolk

- Når vidner siger, at det er sket, så ER det sket. Men jeg kan intet huske.

Det var meldingen fra en 38-årig deltidshåndværker, som lørdag blev varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg.

Manden er sigtet for at have slået en lokofører i ansigtet med flad hånd og en togrevisor på munden med knyttet næve efter tumult på Københavns Hovedbanegårds spor 6.

Den sigtede er polsk statsborger, men er løstansat som malersvend i Danmark. Han har adresse i Polen, men opholder sig her i landet i to til tre uger ad gangen for at arbejde.

I retten forklarede han ved hjælp af en tolk, at han fredag var kortvarigt i København. Han havde haft et opgør med sin kæreste og var ked af det. Med sig til hovedstaden havde han en flaske whisky, som, forklarede han, hans chef skulle have.

- Men jeg drak den selv, fortalte polakken, som derefter ville med regionaltoget med kurs mod Kalundborg.

Så vidt kom han aldrig. Dramaet udspillede sig samme aften før togets afgang fra Københavns Hovedbanegård.

Ørering revet af

Senioranklager Sofie-Amalie Brandi kunne med udgangspunkt i politiets sigtelse og afhøringer af de forurettede og vidner fortælle, at den nu voldssigtede mand først råbte op og skabte sig ove rfor passagerer og togansatte.

Manden blev derefter skærmet af og gennet ud på spor 6. Det var her, konfrontationerne udviklede sig.

Polakken er sigtet for først at have ramt lokoføreren på siden af hovedet med en hård lussing. I retten kom det frem, at voldsofret pådrog sig en flænge i øret, og at slaget var så kraftigt, at mandens ørering røg af.

Kort efter blev togrevisoren, som havde ansvaret for personalets og passagerernes sikkerhed, ramt på munden af et knytnæveslag. Han blev efterfølgende undersøgt af en læge, som kunne konstatere, at et par af mandens tænder var løse.

Polakkens forsvarer erkendte 'de faktiske forhold' på sin klients vegne. Men han argumenterede for, at der ikke var risiko for, at manden ville forlade Danmark i utide.

Det var dommeren ikke enig i. Han varetægtsfængslede manden i 12 dage på en begrundet mistanke om, at han er skyldig..