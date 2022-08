Drama i gågade: Blev jagtet med kølle

Tirsdag aften var gågade-området ved Jernbanegade i Nykøbing Falster spærret i flere timer, mens politiet arbejdede på stedet.

På Twitter oplyste politiet kort før midnat, at der klokken 19.41 var sket en person-påkørsel, hvorefter én person var kørt på sygehuset. I forbindelse med episoden har politiet anholdt tre personer, lød det ligeledes. Herefter var det sparsomt med oplysninger.

På en afspærret parkeringsplads ved Kvickly holdt en hvid varevogn fra AVIS parkeret, viste billeder fra stedet.

Den spiller formentlig en afgørende rolle i sagen, kan et vidne, der har fanget det hele på sit overvågningskamera, berette.

En person blev angiveligt påkørt af denne hvide varevogn. Foto: Per Rasmussen

Fortsatte i høj fart

Jonas Mindbjerg, der ejer restauranten Mindbjergs i netop Jernbanegade, forklarer til Ekstra Bladet, hvad han så, da han tjekkede sit overvågningskamera umiddelbart efter hændelsen:

- Der kommer en hvid kassevogn kørende ned mod os stille og roligt, så hopper der en person ud fra passagersædet for at taste koden til at få de pullerter, der spærrer vejen til at køre ned i jorden, så de kan køre ud. Det lykkedes ikke, så han sætter sig ind i bilen igen.

- Da de så bakker, tror jeg, at der sker et eller andet oppe ved Restaurant Panino, hvor de måske rammer noget. Der bliver lidt tumult deroppe, hvor der står en masse mennesker rundt om bilen. Så bakker føreren for derefter at køre fremad i høj fart. Der rammer føreren så en person. Man kan se på videoen, at personen bliver kastet ud til siden.

Herefter flygter den hvide AVIS-vogn hen mod pullerterne, hvor den ifølge Jonas Mindbjerg får klemt sig forbi ved en husmur.

- Han rammer en pullert, så bilen bliver skubbet lidt skævt. Så kommer der en mand løbende oppe fra Paninos med en kølle eller et bat for at få fat i føreren. Så går der lidt, før føreren så vender om og kører forbi pullerterne igen for at fortsætte op gennem gågaden med høj fart.

Episoden ender ifølge restaurantejeren med, at føreren af varevognen bliver anholdt af politiet, som er ankommet til stedet.

Ejeren af Mindbjergs Cafe har fanget episoden på båndet. Foto: Per Rasmussen.

Politi: Uacceptabel adfærd

Jonas Mindbjerg har efterfølgende afleveret overvågningsvideoen til politiet. Ekstra Bladet har ikke set videoen og kan derfor ikke verificere Jonas Mindbjergs historie.

Ekstra Bladet har derfor været i kontakt med Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. De har ingen kommentarer, men henviser til en pressemeddelelse.

Heri skriver de, at man ved hjælp af god hjælp fra vidner har anholdt tre mænd på henholdsvis 25, 26 og 30 år.

Politiet spærrede tirsdag aften gågaden af i Nykøbing Mors.

Vold og trusler

Den 26-årige, der var fører af bilen, er blevet sigtet for kvalificeret vold, lyder det videre, mens den 30-årige er sigtet for trusler og overtrædelse af knivloven.

- Det er selvfølgelig en helt uacceptabel adfærd, og jeg er derfor tilfreds med, at vi hurtigt fik fat i de tre mænd. Der forestår imidlertid stadig noget efterforskning med bl.a. vidneafhøringer, siger politikommissær Bo von Würden Petersen.

Den sidste af de tre anholdte - en 25-årig mand, er også sigtet for trusler, men er blevet løsladt igen, melder politiet.

De to andre fremstilles begge i grundlovsforhør senere i dag ved retten i Nykøbing.