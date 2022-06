Drama i gangbang-sag

Den tidligere lokalpolitiker Per Zeidler, som igen er tiltalt for rufferi, krævede tilhører i retten smidt ud

RETTEN I AALBORG (Ekstra Bladet): Retsmødet var knap nok begyndt, da den tiltalte, den tidligere lokalpolitiker Per Zeidler, skabte drama i Retten i Aalborg. Her er han for anden gang inden for de seneste tre år tiltalt i en sag om rufferi, hvor han ifølge anklagemyndigheden har tjent penge på at arrangere orgier med kvinder, der mod betaling har sex med flere mænd inden for kort tid - såkaldte gangbangs.

Allerede ved sin ankomst udtrykte den 59-årige eks-politiker sig tilsyneladende vredt over for sin forsvarer, advokat Henrik Garlik, og de to havde en kort dialog. Herefter bad Henrik Garlik om, at hans klient kunne få ordet.

- En af tilhørerne her i retten har deltaget i flere af mine gangbangs. Det har jeg det ikke specielt godt med, sagde Per Zeidler.

Bilerne holdt tæt uden for en af de adresser, hvor den tiltalte Per Zeidler angiveligt havde et af sine gangbangs. Foto: Ernst van Norde

Hertil svarede dommer Lene Holm Trøst blandt andet, at i og med, at der er et princip om offentlighed i retsplejen, så står det enhver frit for at møde op i retten og overvære et retsmøde.

- Og vi afvikler dette retsmøde på præcis samme måde som alle andre retsmøder, tilføjede Lene Holm Trøst.

- O.k., så siger jeg tak for i dag, svarede Per Zeidler, hvis sag allerede har været udsat i to omgange grundet sygdom.

Anmodningen afvist

Herefter gik den tiltalte uden for døren med sin forsvarer for at drøfte den atypiske situation i et par minutter.

Ud over de mennesker, der er i normale arbejdsfunktioner i retslokalet, herunder dommer, domsmænd, forsvarer og anklager, er der i alt tre journalister og en fotograf.

Således må det antages, at Per Zeidler hævder, at én af de i alt fire pressefolk har deltaget i flere af hans gangbangs.

Per Zeidler stillede senest op ved kommunalvalget i 2017, men det var sammenfaldende med Aarhus Stiftstidendes afsløringer og andre mediers fokus på den første rufferisag, og han trak sig inden valget. Foto: Claus Bonnerup

- Det er vel at regne for en anmodning fra min klient om, at den pågældende person føres ud af lokalet, sagde forsvarer Henrik Garlik, da han for anden gang havde rådgivet sig med Per Zeidler på tomandshånd.

Anmodningen blev, som nævnt ovenfor, afvist.

Undervejs i den indledende seance spurgte den tiltalte Per Zeidler også dommeren, hvad der står skrevet i retsbogen, hvilket det naturligvis ikke var muligt at svare på.

--------- SPLIT ELEMENT ---------