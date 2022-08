Drama i Holbæk: Skudofre befandt sig i bil

To mænd på 24 og 25 år blev sent tirsdag aften ramt af skud, da de sad i en bil og snakkede med en bekendt i Agervang, der er en del af Vangkvarteret i Holbæk.

Skuddene blev ifølge Midt- og Vestsjællands Politi affyret fra en mindre, rød bil, som efterfølgende flygtede fra stedet. Det oplyser politiet i døgnrapporten.

Kommunikationschef Thomas Kristensen ønsker dog ikke at svare på, hvorvidt de ukendte gerningsmænd er gået målrettet efter nogle af de tilstedeværende i bilen. Han oplyser dog, at de fortsat er usikre på, hvorvidt der blev affyret et enkelt eller to skud ind i bilen, hvor de to ofre sad.

- Vi arbejder ud fra en tese om, at det drejer sig om et personopgør i det kriminelle miljø, siger Thomas Kristensen.

Kommunikationschefen ønsker dog ikke at svare på, om de to skudofre er kendt af politiet i forvejen eller medlem af en gruppering.

Annonce:

- Jeg kan sige, at de er fra lokalområdet, lyder det.

Ingen af de to mænd var i kritisk tilstand, og de henvendte sig selv på skadestuen. Der har ifølge politiet dog ikke været den store samarbejdsvillighed hos den ene af dem.

- Vi har talt med en af dem. Men han vil slet ikke bidrage med noget, sagde vagtchef Emil Grønning tidligere onsdag.

Søger vidner

I forbindelse med skyderiet søger Midt- og Vestsjællands Politi vidner, der har set den mindre, røde bil enten før eller efter skyderiet, der skete cirka 21.43.

Politiet kan dog endnu ikke sige noget om mærket på bilen, eller i hvilken retning den flygtede ud af Grønneparken.

Det er også endnu for tidligt at sige noget om, hvor mange der befandt sig i den mindre røde bil.

Hvis du har oplysninger i sagen, kan du kontakte politiet på telefon 114.

Ekstra Bladet følger sagen ...

Læs også: Anklager: Storsmugler med i Satudarah-rockers narko-netværk