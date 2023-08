Drama i landsby: Husspektakler udløste politiskud

Den Uafhængige Politiklagemyndighed lukker ned for detaljer omkring skyderi mod 43-årig mand, men Ekstra Bladet erfarer, at konfrontationen skete efter noget ballade på en adresse i vestfynsk landsby

En 43-årig mand blev sent lørdag aften ramt af skud affyret af en politibetjent eller flere i forbindelse med en 'politiforretning' i Middelfarts opland.

Den kvæstede mand er udenfor livsfare. Nærmere detaljer meldte Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) ikke ud i en pressemeddelelse om skudsagen offentliggjort søndag morgen.

DUP overtager rutinemæssigt efterforskningen, når politifolk er involveret i hændelser, der udløser skader på borgere.

- Jeg kan sige, at manden ikke blev ramt i hovedet eller andre vitale kropsdele. Men af hensyn til parterne bliver vi ikke for detaljerede, har DUP's vagthavende jurist Mette Hermansen efterfølgende forklaret i en kortfattet telefonsamtale.

Jesper Weimar Pedersen, vicepolitiinspektør i Fyens Politi, henviser, som han skal, Ekstra Bladet til DUP for oplysninger om skudsagen.

Ringet op om natten

- Det eneste, jeg kan bekræfte, er, at vi har været på en adresse i Gelsted, og at der er blevet affyret skud, siger Jesper Weimar Pedersen.

Gelsted ligger mellem Middelfart og Assens og har 1700 indbyggere.

Mette Hermansen ønsker ikke at afklare omfanget af den 43-årige mands skader, hvor mange skud, der blev affyret eller om flere politifolk affyrede skud. Omstændighederne omkring skyderiet ønsker hun heller ikke at give offentligheden indblik i.

Det er derfor usikkert, om konfrontationen skete i det fri eller i en bebyggelse.

Skyderiet mod den 43-årige mand sent lørdag aften udspillede sig her i landsbyen Gelsted, og det udløste ifølge en beboer, som Ekstra Bladet har talt med, efterfølgende en større tilstrømning af politibetjente. Foto: Local Eyes

Men Ekstra Bladet erfarer, at politiet sent lørdag aften blev kaldt til Gelsted efter et alarmopkald om husspektakler på den konkrete adresse, hvor der efterfølgende blev affyret skud.

- Jeg blev ringet op om sagen klokken 00.15, men om hændelsen skete før eller efter midnat, kan jeg ikke fortælle, siger DUP-juristen.

Mette Hermansen forklarer, at der angiveligt var 'få personer' stede, og at DUP nu er i fuld gang med at foretage undersøgelser og indhente vidneudsagn.

Nabo: Masser af betjente

Ekstra Bladet erfarer, at den 43-årige mand blev opereret natten til søndag på universitetshospitalet i Odense. Op ad dagen var han stadigvæk indlagt til observation.

- Vi kørte forbi stedet ved 23.30-tiden i aftes (lørdag aften, red.), og der var fire politibiler, en masse betjente og politihunde. Vejen var spærret af, og vi kunne ikke komme igennem, så vi blev bedt om at køre en anden vej hjem, fortæller Rasmus Damgaard Svendsen til en af Ekstra Bladets reportere.

Han bor på samme vej omkring én kilometer fra ejendommen i Gelsted, hvor politiet affyrede skud mod den 43-årige mand.

Det er for resten langt fra hverdagskost, at politiet må trække tjenestevåbenet og affyre skud.

På Fyn skete det senest i sommeren 2019 i Bjerreby på Tåsinge, hvor den dengang 53-årige John Hybel under et fire timer langt drama havde forskanset sig, og affyrede flere skud mod politiet.

Én betjent blev ramt af skud i højre overarm. Politiet skød tilbage, og John Hybel fik det meste af underkæben skudt af. Det kostede ham i landsretten en dom på ni års fængsel for blandt andet drabsforsøg på betjentene.