Drama i London: Terrormistænkt flygtet fra fængsel

Politiet udtaler, at der ikke er indikationer på, at den 21-årige mand udgør en trussel mod den bredere offentlighed

Politiet i London har igangsat en storstilet menneskejagt på den 21-årige soldat Daniel Abed Khalife, som er terrormistænkt og sidder fængslet, mens han afventer at skulle for retten.

Den 21-årige mand er nemlig onsdag morgen kort før klokken 8 flygtet fra fængslet HMP Wandsworth.

Det skriver BBC.

Kontakt ham ikke

I en pressemeddelelse beder Londons politi, Metropolitan Police, offentligheden om hjælp til at lokalisere Daniel Abed Khalife.

Deres teori er, at han fortsat opholder sig i London, hvor han særligt har forbindelser til Kingston-området. Dog udelukker de ikke, at han kan være nået at rejse længere væk.

Politiet opfordrer Londons borgere til at kontakte politiet med det samme, hvis de ser ham eller har oplysninger i sagen. Samtidig fraråder de på det kraftigste, at borgerne selv tager kontakt til ham.

'Omfattende og presserende'

Daniel Abed Khalife er soldat og er blandt andet anklaget for at have efterladt falske bomber på en militærbase, skriver BBC.

Han er også anklaget for at 'fremskaffe information af en art, der kan være brugbar for en person, som vil udføre eller planlægger at udføre en terrorhandling' tilbage i august 2021.

- Vi har et hold af betjente, som foretager omfattende og presserende undersøgelser for at lokalisere og anholde Khalife så hurtigt som muligt, udtaler leder af antiterrorenheden hos Metropolitan Police Dominic Murphy.

- Jeg vil også forsikre offentligheden om, at vi ikke har nogen informationer, der indikerer og giver os grund til at tro, at Khalife udgør en trussel mod den bredere offentlighed.

