Drama i nat ved tankstation: Maskemænd anholdt i pistolsag

Stor politistyrke deltog i nat i anholdelse af otte mænd efter 'mistænkeligt forhold' ved tankstation syd for København

Otte mænd i alderen mellem 20 og 30 år blev omkring klokken 01.30 natten til fredag anholdt på Vejlands Allé på Amager syd for København. Flere af dem havde masker foran ansigterne.

Det bekræfter Kirstine Mathiesen, politikommissær og central efterforsker i Københavns Politi.

Hun fortæller, at politiet kort forinden havde modtaget en anmeldelse om 'trusler med en pistol' omkring to køretøjer på den lokale Circle K-tankstation.

- Vi efterforsker sagen som trusler på livet, men der kommer ikke til at ske fremstillinger og vi har løsladt de anholdte personer igen, siger Kirstine Mathiesen.

Pistol set af øjenvidne

Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af en video, som blotlægger dele af den dramatiske situation. Filmen er optaget af en forbipasserende, der overværede anholdelserne.

- Det kunne måske godt se voldsomt ud. Men anmeldelsen gik jo på, at der var set en pistol, og så er vi selvfølgelig nødt til at tage vores forholdsregler, siger politikommissæren, som ikke ønsker at fortælle mere om trusselssituationen.

- De fleste, der ser en pistol, vil føle sig truet, vurderer hun.

- Har en eller flere af de involverede tilknytning til det organiserede bandemiljø?

- Det er for tidligt at sige noget om, siger Kirstine Mathiesen.

Kirstine Mathiesen fortæller, at de to køretøjer på stedet blev ransaget. Hvad politiet fandt, ønsker hun ikke at give offentligheden indblik i.

Ekstra Bladet erfarer, at der var op imod otte udrykningskøretøjer kørt i stilling.