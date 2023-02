Drama i Østrig: Betjent dræbt - kollega anholdt

En østrigsk politibetjent i byen Trieben er mandag morgen død efter skud.

I samme forbindelse er den dræbtes kollega - en anden betjent - blevet anholdt.

Det skriver Kronen Zeitung.

Episoden fandt sted klokken 7.45 på byens politistation i delstaten Steiermark.

Ifølge mediets oplysninger havde den 59-årige dræbte betjent og hans 46-årige kollega været oppe at toppes på et møde.

Skænderiet fortsatte, og Kronen Zeitung skriver, at der ifølge mediets oplysninger blev affyret tre skud.

Kunne ikke genoplives

Ifølge medierne Kleine Zeitung og OE24 skal den dræbte være politichef på stedet, ligesom der ifølge medierne kan være tale om, at den mistænkte skulle have været i søgelyset for embedsmisbrug.

Hverken antallet af skud, eller hvad skænderiet drejede sig om, er blevet officielt bekræftet.

Annonce:

Redningspersonale kom hurtigt til stedet, hvor de uden held forsøgte at genoplive betjenten.

På Twitter, hvor Steiermarks statspoliti bekræfter både dødsfaldet og anholdelsen af kollegaen, oplyser politiet, at det bliver politiet i delstaten Salzburg, der overtager efterforskningsarbejdet.

Ifølge Kronen Zeitung er der indledt et større arbejde ved gerningsstedet.

- En tragisk hændelse har fundet sted i Trieben.

- Vores tanker er nu hos de pårørende til den afdøde. Ledelsen af ​​Steiermarks politi tilbyder alle pårørende og kolleger den bedst mulige støtte i disse svære timer, siger den øverste chef for Steiermarks statspoliti ifølge OE24.

En fængselsbetjent blev i sidste weekend stukket i halsen med en tilspidset tandbørste. Den sigtede er en 24-årig mand med tilknytning til LTF. Hør mere i 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app