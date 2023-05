Drama i partybus: Vej helt spærret

En chauffør i en partyus havnede lørdag eftermiddag i et uventet drama i sin bus

Kraftig røgudvikling betød nemlig, at politiet i en periode var tvunget til at spærre Øster Sundby Vej i Aalborg i begge retninger.

Det oplyser Nordjyllands Beredskab på Twitter.

Ekstra Bladet har som opfølgning talt med indsatsleder Nicolai Kanstrup, der fortæller, at branden opstod i den forreste del af bussen.

- Der var brand i bussen, men det var kun chaufføren, der var til stede. Han nåede heldigvis ud, så der er ingen personskade, siger Nicolai Kanstrup til Ekstra Bladet.

Han oplyser desuden, at chaufføren var på vej over for at hente et selskab, da bussen gik i brand. Derfor er der nu en række skuffede festglade aalborgensere, der står uden partybus.

Det er fortsat uklart, hvordan branden opstod.

Ekstra Bladet har også talt med Nordjyllands Politi, der oplyser, at de antager, at partybussen skulle være brugt i forbindelse med det igangværende karneval.