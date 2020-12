Drama i retten: Drabsoffers søster og far smidt ud

Gråd under anden retsdag i sagen om Snapchat-skænderiet, som endte med, at teenager blev stukket ihjel i Gentofte

RETTEN I LYNGBY (Ekstra Bladet): Dag to i retssagen, hvor en 15-årig dreng er tiltalt for drab og fire teenagere for grov vold, er begyndt dramatisk.

Før dagens første pause blev to familiemedlemmer til drabsofferet, som er straffesagens omdrejningspunkt, smidt ud.

18-årige Ali blev en aprilnat i år dræbt af knivstik under et masseslagsmål på en parkeringsplads i Gentofte, og hans familie er mødt op i retssal 1.1. for at følge sagen, der både involverer fire af hans venner og den dreng, som ifølge politiet førte kniven, som kostede ham livet.

Allerede før udsmidningen lagde retsformanden ikke skjul på, at hun ikke tolererer slinger i valsen i sin retssal.

- Alle tilhøreres mobiltelefoner skal slukkes nu. De skal lægges i tasken og forblive slukkede, lød det.

Med ordren fulgte en advarsel:

- Man bliver udvist og får ikke lov at komme tilbage som tilhører i retten.

Ved domsforhandlingens første møde var der da også heftig mobilaktivitet i retssalen. Noget, som retsbetjentene i dag er hyperopmærksomme på.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ali blev bare 18 år. Privatfoto

Brød sammen

Det var dog ikke umiddelbart en mobiltelefon, der var skyld i, at først Alis søster blev bedt om at forlade retssalen. I lighed med retssagens første retsmøde er hun klædt i en grå hættetrøje med et irakisk flag trykt på ryggen, sin afdøde brors navn og dødsdato. I dag havde den unge kvinde også medbragt et fotografi af sin afdøde bror, som hun holdt frem foran sig. På en stol i modsatte side af retslokalet var et andet billede af den mørkhårede mand placeret på en stol.

På et tidspunkt blev det efter alt at dømme for meget for retsformanden. En retsbetjent signalerede til søsteren, at billeder i retssalen er forbudt. Søsteren brød sammen i gråd, hvorpå hendes far rejste sig, bevægede sig igennem lokalet for at omfavne hende og føre hende til en anden plads i retten.

Det er på grund af coronarestriktionerne dog heller ikke tilladt at skifte plads, havde retsformanden ved retsmødets begyndelse understreget.

Retsbetjenten bad nu søsteren om at forlade retssalen, hvilket førte til mere opstandelse og flere tårer. En af de tiltalte, som var ven med den dræbte, fik våde øjne og kiggede nervøst mod lokalets udgang.

Alis far og søster blev bedt om at forlade retssalen med lovning på at kunne vende tilbage efter pausen. Også Alis mor og en veninde følger retssagen. Moderen synes meget berørt og græder ofte.

Tæt på hende sidder moderen til den 15-årige dreng, som er tiltalt for at have dræbt Ali.

Barn tiltalt for drab: Jeg var fascineret af knive

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Adskillige unge blev anholdt i forbindelse med drabet, der skete på en parkeringsplads ved Jägers Skatepark i Gentofte nord for København. Foto: Kenneth Meyer

Forud for tragedien i april gik ifølge politiet et skænderi på chattjenesten Snapchat. Her kaldte den 15-årige en ældre drengs mor for en luder. Han sidder også på anklagebænken, tiltalt for grov vold mod både den 15-årige og hans lillebror, som han er tiltalt for at have stukket i ryggen med kniv.

Det har han fra vidneskranken i dag nægtet.

I skrivende stund sidder endnu en tiltalt teenager i vidneskranken. Anklageren borer indtil videre meget i, hvilke stik-, og slagvåben der blev brugt under masseslagsmålet, og hvem af de tiltalte, der har været i besiddelse af dem. Derudover spørges der meget til, hvorvidt de tiltalte var klar over, at der var en aftale om et slagsmål.

Både den drabstiltalte 15-årige og den 18-årige mand, hvis mor han havde skrevet grimt om, fastholder, at de havde aftalt, at kun de to skulle slås. At det skulle være med de bare næver - uden våben - men ifølge med nogle kammerater.

Dagens retsmøde er nummer to ud af 12 planlagte retsdage.

Det er et nævningeting, som skal afgøre de fem teenageres skæbne. De tiltalte er både af dansk og anden etnisk herkomst. Det gælder også deres venner, som var til stede den skæbnesvangre nat, hvor Ali døde. Mere end 10 unge blev anholdt, da politiet kom frem til gerningsstedet. Flere var til at begynde med sigtet for manddrab og eller grov vold, og af dem er flere tilsagt som vidner under domsforhandlingen.

Ekstra Bladet følger sagen.

Læs mere om sagen her:

Drab i Gentofte: Offerets sidste minutter

Teenagedrab: Vil fjerne lillebror før jul

Min teenagesøn er tiltalt for drab