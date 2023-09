Drama i S-tog: Truede med 'pistol'

En 45-årig mand fra Greve sørgede i den grad for, at betjentene hos Midt- og Vestsjællands Politi havde noget at tage sig til søndag.

Historien tager sin begyndelse i et S-tog.

'Kl. 15.04 fik politiet en anmeldelse fra S-togsrejsende om, at en mand havde været meget forstyrrende og højtråbende, så andre i toget havde påtalt adfærden,' skriver politikredsen i sin døgnrapport.

På Hundige Station valgte manden at forlade toget, mens han i samme ombæring pegede på tog-passagererne med en pistollignende genstand.

Efter episoden, hvor ingen kom til skade, lykkedes det politiet at finde den 45-årige mand på Hundige Havn - hvor han i øvrigt var 'lettere spirituspåvirket'.

Gal igen

I en bil på stedet fandt politiet en hardballpistol, som blev beslagt. Samtidig blev manden sigtet for trusler.

Efter sin afhøring blev den 45-årige mand løsladt ved 19-tiden fra politistationen i Roskilde. Det blev dog kun et kortvarigt farvel til lovens lange arm.

Klokken 21.36 tikkede en ny anmeldelse nemlig ind. Afsenderen, en 19-årig mand, var blevet opsøgt af en fremmed mand på Ringsted Station.

Manden, som først bad om hjælp til at finde vej, hev pludselig en pose frem og oplyste, at den indeholdte et skydevåben.

'Politiet blev straks alarmeret og kunne kort efter på togstationen anholde den samme 45-årige mand fra Greve, som var voldsomt udadreagerende i forbindelse med anholdelsen,' skriver politiet.

En tur i detentionen

Denne gang beslaglagde politiet en 'gaspistol med tilhørende ammunition', som manden var i besiddelse af. Sagen behandles som endnu et tilfælde af trusler.

'Den 45-årige blev efter afhøring til sagen anbragt i detentionen, men løsladt søndag morgen, da politiet vurderede, at han kunne færdes i det offentlige rum uden at skabe yderligere utryghed over for andre,' lyder det.

Manden kan nu se frem til et strafferetligt efterspil, når sagen er efterforsket færdig, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.