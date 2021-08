Drama i Tivoli: Faldt ned fra forlystelse

Lørdag aften måtte en reparatør køres væk fra Tivoli i ambulance. Han var i gang med at undersøge noget på forlystelsen Svingkarrusellen, da han faldt ned fra forlystelsen og slog sig voldsomt.

Ulykken skete klokken 20.15, og kort tid efter ankom ambulancen. Reparatøren har det efter omstændighederne godt. Det fortæller Torben Plank, der er pressechef i Tivoli til Ekstra Bladet.

- Vi er i gang med at undersøge, hvordan ulykken er sket. Vi ser med stor alvor på sådan en hændelse, og vi sætter vores medarbejderes sikkerhed øverst, fortæller han.

Af sikkerhedsmæssige årsager har man i Tivoli valgt at lukke i alt fem forlystelser som følge af ulykken. Det sker, fordi der skal være to reparatører til stede, såfremt en af forlystelserne skulle opleve et stop.

- Nu er én af de to reparatører her ikke, så det er helt standard procedure, siger han.

Torben Plank forsikrer, at skulle nogen af deres gæster være berørt af de lukkede forlystelser, så vil de blive kompenseret.

I Tivoli regner man med, at alt er åbent igen i morgen - men der skal selvfølgelig kigges på Svingkarrussellen.