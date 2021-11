Drama på 5-stjernet hotel: Bevæbnede mænd stormer mexicansk resort

Der udspillede sig torsdag aften et sandt drama på et femstjernet hotel i Mexico tæt på den populære ferie- og festdestination Cancún.

Her stormede en gruppe bevæbnede mænd med skimasker fra en mexicansk narkobande torsdag op på stranden fra en båd ved Bahia Petempich i byen Puerto Morelos i Quintana Roo, som er Mexicos østligste stat.

De skød og dræbte efterfølgende to mænd, i hvad der beskrives som en konfrontation mellem to narkobander, inden de flygtede igen samme vej, de kom fra. Den ene døde på stranden, og den anden flygtede ind på et hotel, inden han døde.

Det skriver flere internationale medier - herunder ABC News, CNN, BBC og nyhedsbureauet Reuters.

- Omkring 15 mennesker ankom til stranden for at myrde to mænd, der havde sagt, at de var de nye narkohandlere i område, fortæller chefanklager fra Quintana Roo-regionen Oscar Montes de Oca til den mexicanske radiostation Radio Formula.

Artiklen fortsætter under billedet...

Mexicanske soldater udenfor Hyatt Ziva Riviera, som var et af de hoteller, der lå tæt på stranden, som mændene stormede. Foto: Elizabeth Riiz/Ritzau Scanpix

Gæster skulle gemme sig

Puerto Morelos er et populært turistområde, og flere gæster på hotellet Hyatt Ziva Riviera, som ligger lige ved stranden, har fortalt CNN, at de fik at vide, de skulle gemme sig på grund af en frygt for, at der var tale om en trussel mod resortet.

En gæst fortalte mediet, at man pludselig kunne høre mange skud:

- Jeg var ved poolen, da man kunne høre flere skud hurtigt efter hinanden. Det fortsatte i et lille stykke tid, og så søgte alle i dækning.

Artiklen fortsætter under billedet...

Hotelgæster gemmer sig i køkkenet, efter flere skud blev affyret. Foto: Armando Tundidor via Reuters/Ritzau Scanpix

Flere tweets

Mens episoden stod på, begyndte flere inde fra hotellet at tweete.

En anden gæst på hotellet, Mike Sington, lagde en masse videoer ud, hvor han også beskrev, hvordan han gemte sig sammen med de andre gæster.

Artiklen fortsætter under tweetet...

'Alle fik at vide, de skulle dukke sig, og vi er alle ført til gemmesteder på Hyatt Ziva Riviera-resortet. En, der skyder? En terrorist- eller kidnapningstrussel? De fortæller os intet.'

Senere tweetede han, 'har aldrig været så bange, ryster helt', hvorefter han senere skrev 'har det fint, barrikaderer mig inde på mit hotelværelse i nat'.

Ifølge Reuters blev én turist behandlet for en hovedskade, men ellers var der ikke andre alvorlige skader.

For ikke mere end et par uger siden mistede to turister livet i krydsilden i et andet banderelateret skyderi på en anden strand.