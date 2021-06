Krimi ... 15. jun. 2021 kl. 11:18

Drama på havet: 24 elever i problemer

Et større drama udspillede sig i det nordjyske i Øster Hurup, hvor 24 elever var i havsnød. Eleverne har deres daglige gang på Skipper Clement Skolen i Aalborg. Nordjyllands Beredskab skriver i et tweet, at alle er reddet op af vandet igen