Drama på Molslinjen: Familier i slagsmål

Onsdag eftermiddag tog en rolig sejltur mellem Aarhus og Sjællands Odde pludselig en alvorlig drejning.

Ifølge TV 2 Østjylland stødte to familier med ondt blod imellem sig nemlig på hinanden om bord på Molslinjen, og det gik ikke stille for sig.

Personalet måtte slå alarm og tilkalde assistance fra politiet. Det fremgår af Midt- og Vestsjællands Politis døgnrapport fra torsdag.

Sørgede for bevogtning

Da færgen ankom til Odden, og politiet kom ombord, var det i mellemtiden lykkedes de ansatte at skille de stridende parter.

Her var det dog eskaleret voldsomt forinden, skriver politikredsen:

'Interne uoverensstemmelser mellem personer i de to grupper havde medført, at nogen var blevet udsat for vold, så politiet fik dem vejledt om at tage på skadestuen på Sjælland for at blive undersøgt og dokumenteret eventuelle skader.'

Herefter blev ordensmagten på færgen, da den sejlede tilbage til Aarhus, for at sørge for bevogtning af de mistænkte personer, som alle stammer fra Aarhus-området.

Det er kun få dage siden, at personale på Molslinjen var indblandet i en anden dramatisk situation, hvor kendisfrisør Dennis Knudsen gik amok.