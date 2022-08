Drama på Storebæltsbroen: Her bliver formodet spritbilist anholdt

Storebæltsbroen måtte lukke midlertidigt lørdag, da en spritbilist kilede sin bil ind under en anden

En mand i en sølvgrå Alfa Romeo havde hovedrollen i en meget dramatisk ulykke på Storebæltsbroen lørdag.

- En personbil er kommet kørende fra Fyn med høj hastighed, og den påkører en bil, der holder ved Brobizz-området.

Her kan man se, hvordan den sølvgrå Alfa Romeo har kilet sig op under den den anden bil i betalingsanlægget. Foto: Local Eyes

- Bilen med høj hastighed rammer det andet køretøj og kiler sig ind under den, sagde vagtchef hos Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi Lars Denholt lørdag til Ekstra Bladet.

Ambulancer, beredskabskøretøjer og en lægehelikopter var blevet sendt til Storebæltsbroen, men selvom ulykken så alvorlig ud, kunne begge førere selv gå ud af bilerne.

Den sølvgrå Alfa Romeo bliver kørt væk efter ulykken. Foto: BYRD/ Ole Jørgensen

Da politiet så småt havde fået overblik over situationen, tegnede der sig et mønster for den sølvgrå Alfa Romeos færden.

Blot fire minutter inden Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi modtog anmeldelsen om ulykken ved betalingsanlægget, fik de nemlig en anmeldelse om hasarderet kørsel på Storebæltsbroen.

Og senere på dagen lørdag efterlyste Fyns Politi personer, der havde været vidner til vanvidskørsel på motorvejen fra Odense mod Korsør - heriblandt påkørsler af en ældre sølvgrå Alfa Romeo på polske nummerplader.

Det andet køretøj var slemt beskadiget i den bagerste del. Foto: BYRD/Ole Jørgensen

Ifølge Ritzau var det politiets stærke formodning, at der var tale om den samme person, der viste sig at være en herboende polsk mand.

Derudover bekræftede Lars Denholt, at manden var blevet testet positiv for spirituskørsel.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en status fra Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi, men det har ikke været muligt.