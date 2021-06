Drama på studentervogn: To faldt ud

Glade studenter fejrer landet over beviset på tre års hårdt arbejde i gymnasiet. Festen sluttede dog brat for to unge studenter, da de faldt ud af studentervognen fredag aften. Den ene blev kørt til Rigshospitalets traumecenter, men er sluppet heldigt, siger politiet

Festen sluttede før den var begyndt for to unge studenter, der faldt ud af vognen, mens de var i gang med at køre den traditionsrige studenterkørsel.

Det fortæller vagtchef ved Nordsjællands Politi Rolf Hoffmann.

- I går aftes 20.16 på Margrethevej i Holte opdager føreren, at to unge mennesker er røget ud af vognen bagtil. Umiddelbart er det et knækket bræt på rækværket.

- Det er formentlig en uforsigtighed hos de unge mennesker, der er kravlet op og har siddet på en uhensigtsmæssig måde, men det skal vi selvfølgelig undersøge nærmere, siger Roff Hofmann.

Sluppet billigt

Den ene slap for ulykken billigt, mens den anden blev kørt på Rigshospitalets traumecenter. Meldingen var i første omgang, at den ene part var slemt tilredt, men dagen derpå er meldingen fra ordensmagten, at begge parter slap billigt.

- Han har været heldig og er sluppet med mindre knubs. Han ligger pt. i observation på Rigshospitalet, siger Rolf Hoffmann.

De nærmere omstændigheder omkring faldet skal undersøges yderligere. Politiet udelukker dog, at der skulle være en forbrydelse bag. Det var ifølge politiet føreren af bilen, der slog alarm.

- Umiddelbart er bilen i helt lovlig stand. Føreren har ikke gjort noget forkert. Han blev alkohol-testet, men han havde fuldstændig styr på sine ting, siger Rolf Hoffmann.