Drama på vandet: - Det blev kraftedeme varmt

49-årige Svend Erik Møller var søndag eftermiddag til ridning med sin 14-årige datter tre kilometer fra Rantzausminde Lystbådehavn i Svendborg, da han pludselig fik øje på noget i horisonten.

- Jeg ser en stor røgsøjle nede fra havnen og bliver straks nervøs for, at det er min båd, der brænder, siger han til Ekstra Bladet.

Uden tøven skyndte Svend Erik sig ud i sin bil og satte kursen mod havnen.

- Der ser jeg en stor Sunseeker-powerboat på 48 fod dækket af store flammer og sort røg, fortæller han.

Ifølge Fyns Politi er det i motoren, at branden er startet, hvorefter den har spredt sig. Foto: Tim Kildeborg Jensen.

'Den skal bare væk'

Båden nærmede sig stenene ved havnebredden, hvor andre personer stod og så på de store flammer og den sorte røg, der steg til himmels.

Svend Erik er tidligere brandmand, så der gik ikke mange sekunder, før han var på vej ned i sin egen båd for at få den brændende båd væk fra både mennesker og de andre både på vandet.

- Jeg skal bare have den båd der væk fra folk, fordi jeg synes, den er til fare for dem. Jeg er bange for, at ilden spreder sig til andre både, fordi der kommer stor varme, og røgen er pissegiftig, siger han.

Han fik spændt en snor i båden og fastholdt den på vandet, mens flammerne stadig stod ud af den.

- Det blev kraftedeme varmt, siger han.

Svend Erik Møller er tidligere brandmand og er derfor vant til at holde hovedet koldt i situationer som den, der udspillede sig søndag eftermiddag.

Tilbage til sin datter

Kort efter kom både politiet og beredskabet og påbegyndte slukningen.

Ifølge Fyns Politi er det i motoren, at branden er startet, hvorefter den har spredt sig. De fortæller, at ingen er kommet til skade i forbindelse med branden, der blev anmeldt kl. 15.16.

Svend Erik nåede at være på vandet i omkring en halv time til tre kvarter.

- Jeg er ikke sikker på tiden. Den forsvinder, når man er i sådan noget der, fortæller han.

Herefter sejlede han båden ind på sin plads, satte sig op i sin bil og drejede nøglerne.

- Jeg skal skynde mig tilbage til min datter 14 år, siger han.