Drama ved fest: 150 tilbageholdt

Politiet har tilbageholdt cirka 150 personer, der forsøgte at bryde ind til en eritreansk fest

En eritreansk kulturfest i selskabslokalerne på Shiny Star på Gammel Køge Landevej blev fredag eftermiddag klokken 16.20 angrebet af en udefrakommende gruppering.

Politiet var til stede, og da de lagde sig i mellem, blev også de angrebet.

Det fortæller vagtchef ved Københavns Politi Henrik Brix til Ekstra Bladet.

- Da grupperingen forsøgte at komme ind til festen, lagde vi os i mellem, hvorefter der blev kastet sten mod vores betjente, fortæller vagtchefen.

Han oplyser desuden, at politiet har tilbageholdt cirka 150 personer på stedet.

Henrik Brix fortæller, at politiet ikke kender årsagen til konflikten, men at begge grupper har et tilhørsforhold til Eritrea.

Foto: Kenneth Meyer.

Ramt af sten

Henrik Brix fortæller, at han ikke har oplysninger om, at nogen skulle være kommet til skade.

- Der er meldinger om, at flere betjente er blevet ramt af sten, men ikke, at der skulle være nogen, der er kommet til skade - heller ikke, at nogen fra grupperingerne skulle være kommet til skade.

- Jeg får stadig meldinger derude fra, så jeg har endnu ikke det fulde overblik, uddyber han.

Foto: Kenneth Meyer.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der stadig er protester fra den ene gruppe.

Han fortæller derudover, at en stor passagerbus er ankommet til stedet. Sandsynligvis for at fragte de tilbageholdte væk.

Politet er fortsat talstærkt til stede derude, og de oplyser, at Gammel Køge Landevej er spærret mellem Folehaven og Vigerslevvej.

