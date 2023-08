Drama ved stutteri: - Det er helt uacceptabelt

Flere voldsepisoder mellem ansatte og andre borgere får nu politiet til at øge tilstedeværelsen ved et stutteri på Viborg-egnen

Stridighederne om et stutteri ved Skals på Viborg-egnen har nået kogepunktet.

Mandag dukkede vrede demonstranter eksempelvis op foran Viegård Stutteri, fordi de mener, at stutteriets heste bliver vanrøgt.

Den seneste tid har der været flere sammenstød mellem ansatte og demonstranterne. Derfor øger politiet nu sin tilstedeværelse i området.

Protesterne går blandt andet på, at hestene ikke får den dyrelægebehandling, som de skal have. Foto: Anders Brohus

Voldelige konfrontationer

Ifølge en pressemeddelelse fra Midt- og Vestjyllands Politi er der tale om en række voldsomme konfrontationer over de seneste uger.

- Det er helt uacceptabelt. Vi arbejder nu med flere voldssager samt andre overtrædelser, som relaterer sig til den opmærksomhed, som stutteriet har fået henover sommeren.

- Der skal være lov og orden, og det sætter vi ekstra ind for at sikre nu, siger vicepolitiinspektør Christian Toftemark, der er leder af lokalpolitiet Viborg-Skive.

Politikredsen vil nu patruljere ved stutteriet i aften- og nattetimerne for at undgå, at der sker en yderligere eskalering i konflikten.

- Det er gået for vidt, både når lovlige demonstranter bliver fysisk konfronteret af ansatte på stutteriet under demonstrationer, såvel som det er gået for langt, når borgere uden for stutteriet blokerer vejene for stutteriets ansatte for at inspicere biler, der kører ind og ud af forskellige adresser, uddyber Christian Toftemark.

Op mod 70 lastbiler blokerede mandag for stutteriet under en protestaktion. Foto: Anders Brohus

Kendte ansigter

Blandt demonstranterne var flere kendte hesteelskere mandag mødt op. Både sanger og satirikeren Niels Hausgaard samt influenceren Mascha Vang er utilfredse med stutteriets behandling af dets heste.

- Vi er er for at støtte op om, at der skal gøres noget ved det her stutteri, lød det fra Mascha Vang, da Ekstra Bladet fangede hende.

Ifølge politiet har stutteriejeren givet sit samtykke til, at man offentligt kan fortælle om resultatet af i alt seks uanmeldte kontrolbesøg på stutteriet i 2023.

Fire sigtelser

De har medført fire sigtelser, som indeholder i alt 35 forhold for blandt andet overtrædelser af dyrevældfærdsloven.

Sigtelserne har dog ikke karakter af vanrøgt eller mishandling, lyder det fra politiet. Det betyder samtidigt, at man ikke har valgt at fjerne hestene.

Politiet beder afslutningsvist om, at demonstranterne skruer ned for protesterne mod stutteriejeren.

- Vi oplever et stort behov for åbenhed fra borgernes side i denne sag, men vi kan som offentlig myndighed ikke bidrage til, at en borger sættes i en offentlig gabestok.

- Vi vil derfor appellere til, at man respekterer, at myndighederne arbejder med sagen og ikke eskalerer denne konflikt yderligere, slutter Christian Toftemark.