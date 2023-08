Drama ved stutteri: Politiet melder ud

Stutteri Viegård ved Viborg har onsdag haft uanmeldt besøg.

Politiet, Fødevarestyrelsen og Viborg Kommune troppede således op på flere adresser i forbindelse med et uanmeldt tilsyn, hvor de blandt andet har gravet efter nedgravede heste.

Billeder og videoer fra stedet viser, at der er blevet fundet flere kadavere af døde heste, og ifølge TV 2 hænger der en 'rådden lugt' tungt i luften ved stutteriet.

Under et pressemøde politigården i Viborg oplyser politiet, at de endnu ikke kan udtale sig om dagens aktion, men de bekræfter, at der er fundet nedgravede heste.

- Vi vil ikke komme ind på de konkrete fund, da vi stadig er i gang, eller resultatet af aktionen, siger vicepolitiinspektør Christian Toftemark fra Midt- og Vestjyllands Politi på pressemødet.

- Men vi kan sige, at vi har fundet nedgravede heste derude, siger han videre.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Der er onsdag blevet gravet på markerne ved Stutteri Viegård. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Annonce:

Manglende tilladelse

Viborg Kommune er til stede ved stutteriet for at undersøge, om der er gravet uden tilladelse på grunden.

Og det er netop tilfældet, siger Direktør for teknik og miljø i Viborg Kommune, Hans Jørn Laursen, til Ritzau:

- Vi kan konstatere, at der ikke er søgt om tilladelse til nedgravning, siger han.

Tidligere sigtelser

Dagens tilsyn er sket på baggrund af flere henvendelser og anmeldelser, som politikredsen har modtaget den seneste tid. Desuden er det en opfølgning på et tidligere tilsyn.

- Vi har fået langt over 100 oplysninger i forbindelse med denne sag. Nogle er rigtig gamle. Men vi har vurderet alle anmeldelser, siger vicepolitiinspektøren.

I begyndelsen af august oplyste Midt- og Vestjyllands Politi, at stutteriejeren har givet sit samtykke til, at man offentligt kan fortælle om resultatet af i alt seks uanmeldte kontrolbesøg på stutteriet i 2023.

Annonce:

De besøg kastede fire sigtelser af sig, som indeholder i alt 35 forhold for blandt andet overtrædelser af dyrevældfærdsloven. Ingen af sigtelserne havde dog karakter af vanrøgt eller mishandling, lød meldingen fra politiet dengang.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Flere mennesker er 7. august mødt op i Skals i Viborg i protest imod Viegård Stutteri, da de mener, at stutteriets heste bliver vanrøgt. Blandt de fremmødte var kendte ansigter som Mascha Vang og Niels Hausgaard Ejeren af stutteriet, John Byrialsens, har ikke ønsket at stille op til interview. Sådan så det ud, da demonstranter 7. august troppede op ved stutteriet.

Flere voldssager

Sommeren igennem har der været vrede demonstranter i hobetal ved stutteriet, og det har ført til flere sammenstød mellem ansatte og demonstranterne. Derfor måtte politiet øge deres tilstedeværelse i området.

- Det er helt uacceptabelt. Vi arbejder nu med flere voldssager samt andre overtrædelser, som relaterer sig til den opmærksomhed, som stutteriet har fået henover sommeren.

- Der skal være lov og orden, og det sætter vi ekstra ind for at sikre nu, lød det i den forbindelse fra vicepolitiinspektør Christian Toftemark.