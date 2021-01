Dramatisk anholdelse efter biljagt

En person blev nytårsnat anholdt efter at have flygtet fra politiet gennem København

En mand er nytårsnat kort efter klokken 5 blevet anholdt på Trianglen i København efter en dramatisk politijagt gennem byen.

Det oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet.

- Det startede på Langebro, og så fortsatte eftersættelsen indtil han nåede Trianglen, siger vagtchef Henrik Stormer til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at det endnu er uvist, hvorfor vedkommende flygtede fra politiet.

- Vi kan konstatere, at der ikke er tale om en stjålet bil, men der kan selvfølgelig være andre årsager til, at man ikke er interesseret i at tale med politiet, siger han.

Forsøgte at påkøre betjente

Beslutningen om at flygte fra politiet var dog næppe den klogeste, idet at vedkommende nu bliver mødt med en stribe af sigtelser for overtrædelser af færdselsloven og straffeloven.

- Han bliver blandt andet sigtet for at bringe andres liv og førlighed i fare, og derudover var han på et tidspunkt ved at påkøre nogle betjente, så han bliver også sigtet for forsøg på vold mod tjenestemand, siger Henrik Stormer.

Vedkommende bliver desuden sigtet for blandt andet at køre over for rødt lys og for at overskride hastighedsgrænsen.

Politiet er nu ved at vurdere, om manden skal fremstilles i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.