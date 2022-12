Dramatisk jagt: Offer påkørt og overfaldet

Først blev en 31-årig mand tilsyneladende påkørt med vilje, mens han sad i sin bil på Lindevænget i Nykøbing Falster. Men det var åbenbart ikke nok for gerningsmændene, der valgte at forfølge offeret, da han kørte fra stedet onsdag eftermiddag.

Offeret satte ifølge politiet kurs mod Højmølle Kro, hvor han på parkeringspladsen blev overfaldet og slået flere gange med et bat. Gerningsmændene nåede at stikke af, før politiet kom.

Det skriver Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi i deres døgnrapport.

På baggrund af vidneforklaringer fandt politiet frem til en 21-årig kvinde og en 24-årig mand, der befandt sig i en lejlighed i Nakskov. Manden er sigtet for at bringe andres liv eller førlighed i fare, og de er begge sigtet for vold.

Men heller ikke anholdelsen af den unge kvinde og mand forløb sig udramatisk. I lejligheden blev de to udsendte politibetjente overfaldet af en 27-årig mand. Derfor blev han også anholdt og sigtet for vold mod betjentene.

Den 27-årige blev dog løsladt efter afhøring på politistationen, mens det torsdag morgen overvejes, om den 21-årige kvinde og 24-årige mand skal fremstilles i grundlovsforhør.

