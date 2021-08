Dramatisk tyveri-forsøg gik galt - igen igen

Guldbarren siges at have en værdi på 330.000 kroner

En eftertragtet guldbarre, der er en del af skulpturen Skatkammeret i Rådhushaven i Skive, blev søndag aften forsøgt stjålet uden held.

Det skriver Skive Folkeblad.

- Ved forsøget på at få fat i guldbarren opstod der flammer ved skulpturen, og det fik så alarmen til at gå i gang. Kort tid efter kunne et vidne fortælle, at den mand, der var blevet set ved guldbarren, var løbet væk igen, siger politiassistent Niels Bach fra lokalpolitiet til Skive Folkeblad.

Ifølge lokalmediet forsøgte gerningsmanden af brænde sig ind til guldbarren ved brug af en såkaldt firepen, som kan udsende 2800 grader.

En i rækken

Det er langtfra første gang, at en eller flere gerningsmænd forsøger at komme ind til guldbarren, der er en del af Skatkammeret.

En har forsøgt at skyde sig gennem panserglasset, der beskytter guldbarren, med en boltpistol, mens en anden har forsøgt sig med sømpistol, mens der i 2019 blev forsøgt sprængt hul i glasset med krudt.

Alle forsøg uden held.

Ifølge TV Midtvest er guldbarren 330.000 kroner værd.