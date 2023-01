Dramatisk udvikling i drabssag: Kvinde anholdt igen

Politiet har anholdt en 23-årig kvinde i sagen om et drab juledag sidste år i Næstved

En rocker blev juledag sidste år fundet dræbt i vejkanten i Næstved, og nu har politiet torsdag formiddag valgt at skride til anholdelse af en 23-årig kvinde.

Det skriver TV 2 Øst.

Den 34-årige dræbte mand var ifølge Ekstra Bladets oplysninger prøvemedlem i Bandidos.

Kvinden blev i første omgang løsladt ved et grundlovsforhør 27. december, hvor hun var sigtet for medvirken til drab. Byretten afviste dog, at der var grundlag for varetægtsfængsling af kvinden.

Røde roser på gerningssted: Kærlig hilsen til den dræbte

Men nu skriver TV 2 Øst, at kvinden fortsat er i politiets søgelys, hvorfor hun torsdag formiddag endnu engang blev anholdt. Det oplyser Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi torsdag aften til mediet.

Annonce:

- Jeg kan bekræfte, vi har anholdt en kvinde i forbindelse med drabssagen, siger han til TV 2 Øst. Han bekræfter over for samme medie, at det er samme 23-årig kvinde, der siden december har været sigtet i sagen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Politiets teknikere arbejder på gerningsstedet efter fund af en dræbt mand i Næstved juledag. Foto: Per Rasmussen

Politiet oplyser, at det er den fortsatte efterforskning af drabssagen, der igen har gjort det nødvendigt at skride til anholdelse af kvinden. Hun bliver fremstillet fredag i grundlovsforhør.

Anklagemyndigheden vil begære dørlukning ved grundlovsforhøret. Derfor er det også begrænset, hvad politiet kan løfte sløret for, og hvorfor politiet har fundet det nødvendigt at forsøge at varetægtsfængsle kvinden.

Fortsat fængslet

To mænd sidder fortsat varetægtsfængslet i sagen.

Under grundlovsforhøret 27. december nægtede den ene sigtede mand selv, at der er tale om drab, men forklarede, at han ganske rigtigt havde mødtes med rockeren omkring klokken 19 søndag aften på en grusvej ved Mogenstrup nær Næstved.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her er det unge ægtepar, som er sigtet i sagen om drabet på den 34-årige rocker i et øde område på Næstved-egnen. Manden er varetægtsfængslet, mens politiet nu vil forsøge at få kvinden varetægtsfængslet. De nægter sig skyldige. Privatfoto

Annonce:

Under mødet var geværet gået af ved en ulykke, bedyrede han og lagde vægt på, at det var ham og ham alene, der havde været til stede under skudafgivelsen, der kostede den 34-årige livet.

I retten var der også to mænd til stede, som Ekstra Bladets udsendte kunne identificere som lokale Bandidos-rockere. De ønskede ikke at kommentere sagen.

- Ingen kommentarer. Absolut ingen, sagde den ene til Ekstra Bladet, efter de ligesom pressen blev vist ud af retslokalet.

Kokain-salg med tråde ind i bandemiljøet kan være motivet bag det dramatiske skuddrab på en 34-årig Bandidos-rocker. Det fremgår af den kendelse, som Retten i Næstved afsagde to dage senere mod et ungt drabssigtet ægtepar, og som Ekstra Bladet nu har fået aktindsigt i.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Faldt i baghold: Rockers lig fundet på øde grusvej