Dreng afhørt om overgreb

Mistænkt er fundet i sag om 11-årig dreng, der i følge politiet blev udsat for overgreb to gange

En mistænkt i sagen om overgreb mod en 11-årig dreng to gange inden for en måneds mellemrum i Hobro blev i aftes identificeret af politiet.

Det oplyser lederen af politiets efterforskning, politikommissær Carsten Straszek, der tilføjer, at personen, som i går blev sigtet, ikke er fyldt 15 år, så han er dermed under den kriminelle lavalder.

Det betyder, at drengen ikke kan straffes for sine handlinger, og at der gælder særlige regler i forbindelse med politiets efterforskningsskridt. De kommunale myndigheder er blandt andet blevet underrettet.

- Drengen er på grund af sin unge alder blevet afhørt med de sociale myndigheders tilstedeværelse, og vores efterforskning i sagen fortsætter naturligvis, så vi kan få afdækket alle dens omstændigheder, understreger Carsten Straszek.

Politiet oplyste i går, at den 11-årige 15. november og 15. december om eftermiddagen havde truffet en yngre person på en sti og efterfølgende havde været udsat for et overgreb.



Politiet siger fredag, at de nu aflyser efterlysningen og takker for offentlighedens hjælp i sagen.