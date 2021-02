Dreng anholdt for knivstikkeri

To drenge forsøgte mandag aften at afgøre en uoverensstemmelse med vold i Dyssegård, som ligger nord for København. Den ene endte på operationsbordet, mens den anden sent i aftes blev anholdt.

Begge drenge er 14 år gamle, oplyser vagtchef David Buch til Ekstra Bladet tirsdag morgen.

- De skulle møde for at klare nogle uoverensstemmelser, og det endte så i knivstikkeri, siger Buch.

- Den tilskadekomne var ikke i livsfare, men han blev kørt til operation på Rigshospitalet. Den anden 14-årige blev hentet ind til os til afhøring, hvorefter de sociale myndigheder blev involveret.

Mindst fem er såret under formodet skyderi i Helsingborg

14-årig dreng stukket med kniv

Mand anholdt efter knivstik-episode