Dreng anholdt: Sigtet for seksuelt overgreb

En pige har torsdag aften anmeldt, at hun er blevet udsat for et seksuelt overgreb på et bosted i Holbæk.

Det bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi.

- Vi efterforsker en sædelighedsforbrydelse, siger Charlotte Tornqvist, som er kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Bostedet er for unge under 18 år, og politiet har anholdt en dreng, som er mistænkt for at stå bag. Politiet vil opå nuværende tidspunkt ikke oplyse alder på hverken offer eller den formodede gerningsmand.

Voksen kontaktede politiet

Politiet fik anmeldelsen kort før klokken 23.30, og drengen blev anholdt kort før midtnat. Det var en voksen, der kontaktede politiet, men det er uvist, om det var en ansat på bostedet eller en pårørende til pigen.

I løbet af formiddagen vil politiet foretage en række undersøgelse, hvorefter det vil afgøre, om drengen skal fremstilles i et grundlovsforhør, oplyser Charlotte Tornqvist.

Det skal i givet fald ske senest 24 timer efter anholdelsen, men politiet forventer at være klogere på sagen i løbet af eftermiddagen.

