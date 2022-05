Dreng i kritisk tilstand efter stød

En dreng er i kritisk tilstand efter at være blevet alvorligt forbrændt, da han tilsyneladende fik stød af en kørestrømsledning på baneterrænen ved Sydhavn Station. Hændelsen skete i går aftes.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Vagthavende ved Københavns Politi, Dyre Sønnicksen, fortæller, at det er et farligt område at bevæge sig i.

- De er inde og lege på det område, og han kravler op på en vogn og får stød - og man behøves ikke engang at røre ledningerne for at få stød.

Politiet kan i skrivende stund ikke fortælle yderligere om drengens tilstand.

Ekstra Bladet følger sagen...

