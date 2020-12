Dreng indlagt med knivstik efter slagsmål i Middelfart

Politiet formoder, at han er blevet stukket i brystet - han er uden for livsfare

En dreng er indlagt med knivstik efter et slagsmål i Middelfart søndag eftermiddag.

Det oplyser vagtchef hos Fyns Politi Henrik Strauss.

- Klokken 15.06 fik vi en anmeldelse via 112 om tilskadekomst efter slagsmål.

- Nogle yngre mennesker har været oppe at slås i Middelfart, og en er indlagt. Vi formoder, at han har et knivstik i brystet, men er uden for livsfare, fortæller Henrik Strauss.

De involverede er mindreårige, og politiet har anholdt to personer. En af personer formoder man har ført kniven.

Vagtchefen fortæller videre, at det har været tre mod en i slåskampen, men at man på nuværende tidspunkt ikke er klar over, hvad der løb forud for opgøret.

Slagsmålet fandt sted ved Østre Skole på Viaduktvej i Middelfart, men politiet oplyser til Ekstra Bladet, at man ikke mener, at skolen har nogen forbindelse til slagsmålet.