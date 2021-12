Dreng på knallert sigtet for at spille op foran politistation

En 16-årig dreng er blevet sigtet for en række lovovertrædelser, efter at han natten til tirsdag spillede op foran politistationen i Sønderborg.

Her gassede han blandt andet op på sin knallert foran en patruljevogn, rakte politiet langemanden og råbte 'fuck dig din lille luder'.

Det fortæller vagtchef Bjørn Pedersen ved Syd- og Sønderjyllands Politi tirsdag morgen.

- Han fulgte efter patruljevognen, der standsede et andet køretøj. Her forstyrrede han så meget, at de ikke kunne tale sammen og råbte 'luder', hvorefter han stak af.

- Patruljen fik ham så standset lidt længere nede af vejen og sigtede for alt muligt, siger Bjørn Pedersen.

Ifølge vagtchefen er den 16-årige blevet sigtet for forstyrrelse af den offentlige ro og orden, ulovlig placering på vejen, ikke at have lys på sin knallert og ikke at have hjelm på.

Drengen, der var alene, havde, så vidt politiet ved, ikke noget motiv for at forstyrre patruljen.

- Jeg tænker bare, at han hader politiet, siger Bjørn Pedersen.