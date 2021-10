Dreng på tre fundet dræbt i container

Den treårige dreng blev fundet dræbt efter at have været savnet siden 9. oktober. Drengens mor blev fundet skudt og dræbt i sidste uge

Major Harris på bare tre år blev slået ihjel og efterladt i en container i Milwaukee, Wisconsin.

Liget af drengen blev fundet af Milwaukee Police Department torsdag 21. oktober. Ugen forinden blev hans mor Mallery Muenzenberger fundet dræbt med flere skader forårsaget af skud nær sit hjem i Milwaukee.

Det skriver Fox News.

Skudt i hovedet

Politiet kom fredag med resultaterne fra obduktionsrapporten, som viser, at Harris døde af et skud i hovedet.

Sidst drengen blev set, var 9. oktober. Fire dage efter hans 25-årige mor blev dræbt.

Milwaukee Police Department mistænker en 20-årige mand i sagen om drabet på Mallery Muenzenberger. Han er en person af interesse i forhold til kidnapningen og mordet på drengen.

Manden mistænkt i Mallery sagen er død. Han begik selvmord søndag 17. oktober, da politiet begyndte at nærme sig hans hjem.

Ifølge politiet skulle manden være i moderen og drengens omgangskreds.

Ingen tiltalte eller anholdte

Der er seks personer anholdt i forbindelse med moderens sag. Politiet har meddelt, at det blandt andet var efter disse arrestationer, at det blev muligt at finde liget af Major Harris.

Carllton Harris Jr, drengens far, deltog i eftersøgningen af sønnen. Han bor normalt i West Virginia. Efter liget af hans søn blev fundet torsdag, udtalte han sig fredag:

- Siden jeg fandt ud af, at min søn var savnet, har jeg bedt til Gud om at bringe min søn tilbage til mig, lyder det fra faderen.

Den nu afdøde 20-årige mand var den primære mistænkte i sagen om drabet på moderen. De andre seks arresterede er endnu ikke tiltalt. Der er ikke nogen arresterede eller tiltalte i forbindelse med kidnapningen og mordet på Major Harris.