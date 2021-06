Dreng snittet med kniv i ansigtet

Politiet var talstærkt til stede i Hillerød ved Munkeegnen i Hillerød mandag aften.

Klokken 18.24 fik politiet en anmeldelse om et knivstikkeri. I en p-kælder var tre drenge i alderen 16-17 år samlet, men af årsager politiet ikke kan oplyse, endte to af drengene i håndgemæng, hvor en kniv blev trukket.

Det fortæller vagtchef ved Nordsjællands Politi David Buch.

- Han fik et lille snit på næsen, men det var overfladisk. Det lød voldsomt først, men det viste sig at være et lille overfladisk snit.

- Vi har sigtet den ene for vold. Så må vi se, hvad den videre efterforskning bliver til. Om begge involverede parter skal sigtes, eller om det kun skal være den ene, siger vacgtchefen.

Det er politiets opfattelse, at drengene kendte hinanden på forhånd.

Drengen, der blev snittet med kniven på næsen, blev kørt på hospitalet for yderligere undersøgelse, men hans skader var kun overfladiske, oplyser ordensmagten.

De pårørende er underettet.