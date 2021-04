Dreng stukket ned på åben gade

En dreng blev her til eftermiddag stukket ned på åben gade ved Skovsbovænget, der ligger i det sydlige Odense. Drengen blev tildelt flere knivstik af en anden dreng, men den forurettede er nu uden for livsfare, oplyser Henrik Strauss fra Fyns Politi til Ekstra Bladet.

- Jeg kan bekræfte, at den forurettede ligger på OUH, men han er uden for livsfare. Både gerningsmand og den forurettede er under 18.

Gerningsmanden stak efterfølgende af fra stedet, men Fyns Politi fandt drengen på gaden halvanden time senere, hvorefter han blev anholdt.

Henrik Strauss vil ikke afvise, at der har været flere involveret i knivstikkeriet.

- Det er vi ved at finde ud af netop nu.