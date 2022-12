Dreng taget med hårde stoffer på Christiania

En 17-årig dreng blev onsdag aften på Christiania fundet i besiddelse af en større mængde hårde stoffer.

Det skriver Københavns Politi på twitter.

Fundet skete i forbindelse med en planlagt indsats, hvor politiet - som så mange gange før - skulle fjerne hashboderne i Pusher Street.

Politiet fattede mistanke til den 17-årige dreng, som befandt sig i nærheden, og som efterfølgende blev visiteret.

Anseelig mængde

Til stor overraskelse for betjentene blev han fundet i besiddelse af i alt 27 gram ketamin(bedøvelsesmiddel til større dyr, red.), heroin og amfetamin pakket i små slagsposer.

Det er ikke et særsyn, at politiet foretager sigtelser og anholdelser på Christiania for besiddelse og salg af cannabisprodukter.

- Det er dog usædvanligt, at en mindreårige ikke bare er i besiddelse af hash eller narkotika til eget brug, men at der også er tale om hård narkotika pakket og klar til videresalg, udtalte politikommissær Morten Bentzen efterfølgende til KøbenhavnLIV.

Brudte regler

En fast grundregel på Christiania lyder: 'Ingen vold, ingen våben, ingen hårde stoffer'

Så sent som 26. november måtte politiet rykke massivt ud til Christianias hovedindgang, hvor en mand var stukket med kniv.

Dette skete præcis en måned efter, at en 23-årig hashhandler blev likvideret af flere skud, mens han stod i 'sin' hashbod.

Med onsdagens fund af 27 gram hård narko fordelt på salgsposer, er der inden for kort tid 'fuld plade' for Christianitterne, når det drejer sig om overtrædelse af reglerne om vold, våben og hårde stoffer.