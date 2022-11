Drenge dømt: Startede livsfarlig brand

To 16-årige drenge blev betalt 'et par tusinde' for at starte en brand i en frisørsalon i Københavns Nordvestkvarter. Bygningens sovende beboere var i livsfare

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): To teenagedrenge fik onsdag en ubetinget fængselsdom på henholdsvis et år og ni måneder og et år og 10 måneder for at sætte beboeres liv på spil, da de satte ild til en ejendom.

Drengene modtog dommen ligeså få- og lavmælte, som de havde været under den to dage lange retssag, der omhandlede branden på Ringertoften 2 i april i år.

Det springende punkt i sagen var, om de havde gjort sig skyldige i kvalificeret brandstiftelse, der straffes med fængsel op til livstid eller brandstiftelse, der straffes med fængsel op til seks år.

De erkendte at have antændt branden i ejendommen, men ikke, at der var konkret fare for, at beboernes liv var i overhængende fare, hvilket var anklagemyndighedens påstand.

Der var ligeledes nedlagt påstand om udvisning for den ene af drengene med iransk baggrund, men som er født og opvokset i Danmark.

Brandfolk fik slukket ilden før den spredte sig til resten af bygningen. Foto: Kenneth Meyer

Litervis af benzin

Tidligt om morgenen 19. april i år skaffede drengene sig adgang til frisørsalonen på hjørnet af Ringertoften og Tomsgårdsvej.

Mens de fleste af beboerne i samme bygning lå og sov, spredte de næsten 20 liter benzin på salonens gulve og vægge.

De satte ild til benzindampene og efterlod ejendommens beboere i uvidenhed om branden og derfor i overhængende livsfare.

Afværgede storbrand

Brandens korte levetid var en følge af flere faktorer.

Den kvindelige overbo forklarede i retten, at hun havde stillet sit vækkeur til kl. 05.45, hvilket ifølge politiets efterforskning var i det øjeblik, hvor branden startede.

Kort efter hørte hun braget fra de antændte benzindampe og mærkede en rystelse, hvilket hun troede var fra renoveringen på den anden side af gaden. Røg steg dog i samme moment op gennem gulvet ved radiatoren. Hun ringede 112, mens hun sammen sin kæreste forlod lejligheden i hast.

En gruppe af håndværkere blev også vidner til den eksplosionsagtige brand og kunne derfor hjælpe med at få beboerne tæt på branden ud at deres lejligheder.

Før flammerne, der hurtigt slikkede op ad ejendommen, fik fat i bagtrappen og lejlighederne, ankom de første brandfolk fra stationen på Hulgårds Plads 600 meter derfra.

Politi og brandvæsen i færd med at gennemgå den udbrændte frisørsalon. Foto: Kenneth Meyer

Fik et par tusinde

Under retssagen kom det frem, at drengene ikke ønskede at angive 'den mand', der havde bedt dem om at udføre opgaven. De opfattede ikke mandens anmodning som et spørgsmål om lyst, så de fokuserede i stedet på, at de fik 'et par tusinde' for at afbrænde frisørsalonen.

Drengene havde hverken delt eller gjort sig de samme tanker forud for branden, hvilket kom frem under retsagen.

Kun den ene ønskede efter eget udsagn at vente til beboerne i ejendommen var ved at stå op og på, at de lokale håndværkere i området havde påbegyndt deres arbejdsdag, så de kunne hjælpe med evakueringen og alarmering af brandvæsnet. Brandstationens placering var ifølge hans forklaring også med til at overbevise ham om, at en påsat brand i bygningen ikke ville kræve menneskeliv.

Disse tanker havde den anden dreng ikke gjort sig.

Thi kendes for ret

Dommeren var yderst klar i spyttet, da han begrundede dommen.

- Det er en ualmindelig grov forbrydelse! Imod penge at brænde en stueetage af med 20 liter benzin, hvor man kan se, at der er lejligheder ovenpå. Jeg er ikke i tvivl om, at det er omfattet af Straffelovens paragraf 180 (kvalificeret brandstiftelse, red.)

Vedrørende spørgsmålet om udvisning for den ene dømte, så slap han med en advarsel på grund af sin unge alder.

Begge forsvarsadvokater udbad sig betænkningstid på deres klients vegne.