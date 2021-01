Drømte om lykkeligt familieliv: - Jeg ved ikke, hvorfor han slår

Hustruen til den 54-årige mand, der er tiltalt for at spærre hende inde, slå hende og voldtage hende, afgav forklaring i retten fredag

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG: Selv om en mand og en kvinde var blevet gift, boede parret i første omgang i hvert deres land og sås ikke ofte.

Sådan beskrev en kvinde samlivet i en sag, retten i øjeblikket behandler.

Her er en 54-årig pakistansk mand tiltalt for at holde sin hustru indespærret og voldtage hende, samt udøve vold mod hende og deres tre børn.

Tiltale: Holdt sin voldtagne hustru indespærret bag flere hængelåse

Den ligeledes pakistanske kvinde vidnede i dag og fortalte, at de første år af deres ægteskab boede hun i Pakistan. Hun sås kun med sin mand, når han var på ferie i Pakistan, eller når hun i perioder var på besøg i Danmark.

Senere fik hun opholdstilladelse og flyttede til Danmark og hjem til manden. Parret fik tre børn.

- Jeg ville gerne bo sammen med ham som en lykkelig familie, forklarede kvinden i retten fredag.

Men deres fælles familieliv hurtigt udviklede sig til et kontrolhelvede, forklarede hun og volden eskalerede hurtigt. Også parrets tre børn blev ifølge kvinden slået.

- Jeg ved ikke, hvorfor han slår, fortalte hun stille.

Fortsætter

Kvinden nåede ikke at blive færdig med sin forklaring, inden retsmødet sluttede fredag klokken 16.

Sagen fortsætter onsdag i næste uge, hvor kvinden blandt andet skal afhøres om de voldtægter, hun ifølge anklageskriftet har været udsat for.

De to ældste børn afgav forklaring tidligere fredag.

Hustruens bistandsadvokat Lise Holten forsøgte ellers at få pressen og tilhørere ud, før kvinden skulle afgive forklaring.

Bistandsadvokaten oplyste, at nogen havde kontaktet kvinden og bedt hende om at trække anklagerne mod sin mand tilbage.

Derfor mente advokaten, at det udgjorde en risiko for kvindens sikkerhed, hvis der var tilhørere til stede under kvindes forklaring.

Dommer Kari Sørensen vurderede dog ikke, at dette var nok til at lukke dørene i sagen, hvor den 54-årige mand nægter sig skyldig.

