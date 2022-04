Drone tæt på kollision med fly

En drone var få meter fra at kollidere med et fly i luftrummet lidt nord for Læsø.

Det skriver Havarikommissionen i en rapport, der netop er offentliggjort.

Episoden skete 21. marts i år om formiddagen.

Flyet var et en-motores Diamond DA40 NG med to piloter om bord. De var på en 'fornøjelsestur' fra Sandefjord Torp i Norge til Billund.

Piloterne fik pludselig øje på dronen, der fløj i samme højde som flyet, og i retning mod flyet. Dronen passerede på en afstand af kun fire-fem meter. Piloterne så, at det var en drone med fire motorer og fire propeller. Den var sort i bunden og orange på toppen.

Havarikommissionen har ikke kunnet identificere dronen eller ejeren, Radarovervågningen fra området viser ingen drone-aktiviteter på det tidspunkt, og der var ikke givet tilladelse til drone-flyvning i området. Der var heller ingen militære aktiviteter i området.

Drone-flyvningen var 'uautoriseret' og udgjorde en alvorlig risiko for flytrafikken i området.

Episoden klassificeres som 'alvorlig' og der var tale om en 'tæt-på' kollision, vurderer Havarikommissionen.