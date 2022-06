Dropper anke: Morder på afstand

En 24-årig mand har opgivet at blive frifundet for drabet på Nicoline Plintic

En 24-årig mand, der i Retten i Roskilde blev dømt for drabet på den 20-årige Nicoline Plintic, anker alligevel ikke sin dom.

Det oplyser anklagemyndighedens pressetjeneste til Ekstra Bladet.

Manden, som er psykisk syg, blev dømt til anbringelse. Han slap dog for udvisning, som anklageren havde krævet. Den del af dommen besluttede statsadvokaten at anke, og i forlængelse heraf valgte den 24-årige sammen med sin advokat at kontraanke for at blive frifundet for drabet.

Retsformanden læser dommen op. Ekstra Bladet har fjernet navnet på den 24-årige, da han er psykisk syg.

Men det har han altså nu droppet. Det betyder, at Østre Landsret udelukkende skal tage stilling til udvisningsspørgsmålet, når sagen kommer for i august.

Det særlige ved den 24-åriges rolle i drabet på Nicoline Plintic var, at han ikke befandt sig på gerningsstedet i Køge, da den 20-årige kvinde i sommeren 2020 blev kvalt og tævet af den 19-årige Andreas Bärj Andersen.

Den 24-årige sad i Horsens, men var altså på afstand med til drabet ved at tilskynde og planlægge, at den unge kvinde skulle slås ihjel.

Manden har i forbindelse med ankesagen skiftet forsvarer og repræsenteres nu af Louise Bott Traberg Smidt. Hun har ingen kommentarer til sagen. Fordi den 24-årige er psykisk syg, skriver Ekstra Bladet ikke hans navn.

Skiftede forklaring

Kammeraten Andreas Bärj Andersen blev idømt 12 års fængsel for at myrde sin veninde.

Han blev anholdt kort tid efter drabet i lejligheden i Køge. I første omgang fortalte han, at der var kommet et tæskehold, som havde slået veninden ihjel. Senere tilstod han i fængsel, men trak så tilståelsen tilbage.

Undervejs i retssagen meddelte anklager Kirsten Jensen pludselig, at der var kommet nye beviser i form af aflytninger fra fængslet.

Det fik Andreas Bärj Andersen til at vende på en tallerken endnu engang og indrømme, at det altså var ham, der var ansvarlig for Nicoline Plintics død.

Nicoline Plintic blev dræbt 14. juli sidste år. 21. december faldt dommen over de to mordere i Retten i Roskilde. Her kan du læse om moderens reaktion

Nicolines mor: Politiet har svigtet

Flere uger før sin død anmeldte Nicoline Plintic den ene af de to drabsmænd til politiet for trusler. Hun fik dog ikke hjælp. Derfor vil hendes mor nu klage over politiet.

– Jeg føler, at de har svigtet min datter. De tog hende ikke alvorligt, har hendes mor tidligere sagt til Ekstra Bladet.

