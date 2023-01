Dropper anke: Punktum for sag om dødsvold

To dømte teenagere har valgt ikke at anke straffen på seks års fængsel i forbindelse med dødsvold i Frederikssund

To teenagere, der kort før jul blev idømt seks års fængsel for vold med døden til følge, har nu valgt ikke at anke sagen til landsretten.

Det oplyser forsvarsadvokaterne Tenna Dabelsteen og Kaaveh Piroz til Ekstra Bladet.

De to 18-årige, Niklas Hansen og Mathias Mortensen, blev dømt i den meget omtalte sag om vold med døden til følge begået mod 52-årige Kim Hansen i Frederikssund.

Den nu afdøde mand gik hjem gennem byen tidligt om morgenen 5. marts efter at have set en fodboldkamp og efter en bytur med gode venner, da han mødte de to unge.

De to var på daværende tidspunkt 17 år og havde været i byen i Stenløse med en venneflok og havde drukket og også taget kokain.

Råbte skældsord

Efter en meningsudveksling, hvor Kim Hansen opfattede de to unges adfærd ved et supermarked som mistænkelig, fulgte de efter ham hen ad gaden. De filmede ham med deres mobiltelefon, mens de råbte skældord.

Kim Hansen havde da ringet til politiet og havde alarmcentralen i røret. På et tidspunkt udviklede det sig til et overfald på Kim Hansen, som endte liggende på kørebanen med voldsomme kvæstelser i hovedet efter spark og tramp. Kort efter døde han.

Politi på stedet efter 52-årige Kim Hansens død. Foto: Kenneth Meyer

Den ene af de to havde nægtet sig skyldig og sagt, at volden skete i selvforsvar, da Kim Hansen slog og ramte en af de unge mænd. Den anden kunne erkende vold, men ikke i det omfang, som var beskrevet i tiltalen mod dem.

Retten afviste

Retten afviste i forbindelse med dommen, at Kim Hansen havde været den udfarende part. Tværtimod sagde retten, at optagelserne fra de unges telefon, viste at han havde været ganske afvæbnende og gik med en hånd i lommen.

Forsvarsadvokaterne tog betænkningstid med hensyn til anke, da dommen på seks års fængsel faldt ved retten i Hillerød den 21. december. De har ingen kommentarer til, hvorfor de sammen med deres klienter har valgt ikke at anke.

Sagens anklager, Martin Stassen Nordsjællands Politi havde opfordret retten til at i dømme de to mindst syv års fængsel. Han bekræfter i en sms til Ekstra Bladet, at man heller ikke fra anklagemyndighedens side vil anke med henblik på en højere straf.

Dermed er der sat et punktum i straffesagen fra Frederikssund.

