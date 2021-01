Dropper sag mod betjent, som skød Jacob Blake syv gange

Der bliver ikke rejst tiltale mod den amerikanske betjent, der skød den sorte mand Jacob Blake sidste år. Det skriver flere medier herunder AFP.

Sidste år blev han skudt syv gange i ryggen af en hvid betjent i den amerikanske stat Wisconsin.

Efterfølgende florerede en video, hvor man ser, at Jacob Blake er på vej ind i en bil. Flere betjente omkring manden har trukket pistolerne, og da manden læner sig ind i sin bil, bliver han skudt talrige gange i ryggen.

Stor demonstration

I kølvandet på det voldsomme skyderi gik flere mennesker på gaderne i Kenosha, hvor hændelsen fandt sted.

Her lød slagråbene 'Ingen retfærdighed, ingen fred.'

Betjent skyder sort mand syv gange i ryggen

Efterfølgende sagde Jacob Blake:

- Det er smerte alle 24 timer. Det gør ondt at trække vejret. Det gør ondt at sove. Det gør ondt at rykke sig fra side til side. Det gør ondt at sove, lyder det nu fra Jacob Blake i videoen.