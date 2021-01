Dropper sag mod Brittas svigersøn

Britta Nielsens svigersøn Kian Omid Mirzada undgår en straffesag om groft hæleri i kølvandet på den store svindelsag mod hans svigermor.

Bagmandspolitiet har valgt at droppe sagen - såkaldt påtaleopgivelse - ved et brev fredag til Kian Omid Mirzadas advokat Andro Vrlic.

- Jeg er naturligvis glad for, at bagmandspolitiet endelig – og efter mere end 2 år – har frafaldt sagen, siger Andre Vrlic.

Svigersønnen, der er gift med Jamilla Hayat, blev sigtet allerede 20. december 2018. Nu opgives sigtelsen.

- Efter min opfattelse har det gennem hele forløbet været åbenbart, at der ikke har været noget grundlag for en sag mod min klient. Hvilket politiets efterforskning altså har bekræftet, siger han.

Sigtelse: Skjult efter aftale med Britta

Helt konkret blev Kian Omid Mirzada sigtet for groft hæleri ved i forening med Britta Nielsens døtre at sikre og skjule udbytte fra databedrageri i forbindelse med den store svindelsag fra Socialstyrelsen.

Anklagemyndigheden sigtede Kian Omid Mirzada for at have fjernet og gemt betragtelige værdier efter aftale med Britta Nielsen. Men det mener anklagemyndigheden altså ikke, at der er tilstrækkelig bevis for.

- Min klient er glad og lettet, efter at han endelig har fået på skrift, at der ikke er noget at komme efter i forhold til ham, fortæller Andro Vrlic.

Britta Nielsen fik forrige år 6,5 års fængsel for årtiers svindel mod Socialstyrelsen. Den 66-årige svindlerske blev dømt til at få konfiskeret 113 millioner kroner.

Det er dog kun lykkedes for kurator Boris Frederiksen fra kammeradvokaten at ryste cirka fem millioner kroner ud af Britta Nielsens konkursbo.

Knap fem måneder efter Britta Nielsens dom faldt der dom mod hendes børn ved Retten i Glostrup.

Nadia Samina Hayat (33), der var tiltalt for groft hæleri for 37,2 mio. kroner, fik tre år og seks måneders ubetinget fængsel.

Karina Jamilla Hayat (36), der var tiltalt for groft hæleri for knap 3,5 mio. kroner, fik et år og seks måneders ubetinget fængsel.

Jimmy Hayat (40), der var tiltalt for groft hæleri for 10,7 mio. kroner og for at være i besiddelse af børnpornografisk materiale, fik to år og seks måneders ubetinget fængsel.

Alle tre har anket dommen til landsretten.

Britta Nielsens svigersøn gennem mange år Kian Omid Mirzada er dømt i en sag om grov vold, hvor ofrene blev truet med en pistol.

Ekstra Bladet har tidligere talt med den polske håndværker Tomasz Nalikowski, som i januar sidste år blev slået og bortført af tre mænd. Det skete ifølge anklageskriftet efter instruktion fra Brittas svigersøn Kian Omid Mirzada.

