Dropper sigtelse: Tømrer renset for Mia-drab

En af de to barndomskammerater, som i februar blev anholdt og sigtet for drabet på den 22-årige sygeplejerskestuderende Mia Skadhauge Stevn, er nu reelt renset for enhver mistanke.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

- Vores omfattende efterforskning af denne 36-årige mands færden er nu afsluttet – og den viser, at han ikke har noget at gøre med, at Mia forsvandt, og at hun senere blev fundet afgået ved døden. Derfor er sigtelsen mod denne mand helt frafaldet, siger vicepolitiinspektør Frank Olsen fra Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Han medgiver, at det er alvorligt at være sigtet for drab, men det har været nødvendigt af hensyn til sagen.



- Vores efterforskning af også hans forhold har været særdeles omfattende, for vi skal være helt sikre på, at han ikke har noget med sagen at gøre. Og det er vi nu. Derfor frafalder vi sigtelsen mod ham.

Den 36-årige nordjyde blev løsladt i to retsinstanser efter sin og en jævnaldrende kammerats fremstilling i grundlovsforhør i forlængelse af den unge kvindes forsvinden efter en bytur natten til søndag 6. februar i Aalborg.

Mia Skadhauge Stevn var i flere døgn meldt savnet efter at have været en byen natten til søndag 6. februar i Jomfru Ane Gade i Aalborg. Politifoto

Den for længst løsladte mand blev sammen sin jævnaldrende kammerat, der er elektriker, anholdt og sigtet for drab fire døgn efter Mia Skadhauge Stevns forsvinden.

Dommerne i byretten og landsretten var derefter enige om, at politiets mistankegrundlag imod tømreren var utilstrækkeligt, og han blev derfor sat på fri fod.

Tømrerens far: Vi er glade

Kammeraten er til gengæld fortsat sigtet for drabet på den unge kvinde og varetægtsfængslet i sagen. Det er han på grundlag af en begrundet mistanke om, at han er skyldig.

Nordjyllands Politi oplyser, at den omfattende efterforskning af sagen fortsætter, og at de af hensyn til dette arbejde og de pårørende ikke har yderligere kommentarer.



- Vi kan ikke kommentere detaljer i en igangværende efterforskning, men overordnet kan jeg slå fast, at vi fortsat har et omfattende arbejde foran os med at kortlægge forløbet, foretage afhøringer, undersøge tekniske spor og foretage sporanalyser samt gennemse videomateriale, siger Frank Olsen.

Den sigtede elektriker er fortsat varetægtsfængslet i sagen om drabet på Mia Skadhauge Stevn. Privatfoto

Politiets beslutning om helt at trække drabssigtelsen mod nordjyden tilbage, kommer ikke bag på hans nærmeste familie.

- Men selvfølgelig er vi glade. Det er en lettelse, siger faderen til den nordjyske tømrer, som i perioder har været forment adgang til sit hjem, har været udsat for senere politianmeldte trusler, underlagt politibeskyttelse og sygemeldt fra sit arbejde.

Han har hele vejen igennem nægtet at have noget at gøre med bortførelsen af og drabet på Mia Skadhauge. Den unge kvindes lig blev ganske få døgn efter sin forsvinden og politiets efterlysning af hende fundet parteret i Dronninglund Storskov.

Politifolk, teknikere og arkæologer arbejder her i det område, hvor Mia Skadhauge Stevn blev fundet parteret og død i Dronninglund Storskov. Foto: René Schütze

Klarhed over drabssagen

Politiet stod med en omfattende efterforskning af drabssagen, som også var genstand for ekstraordinær offentlig interesse og en detaljeret mediedækning.

Hundreder af mennesker har i forløbet henvendt sig med oplysninger om sagen, og efter en måneds efterforskning meldte vicepolitiinspektør Frank Olsen ud, at politiet mente, at de havde fuld klarhed over, hvad der var sket op til og i forbindelse med drabet på Mia Skadhauge Stevn.

Mia Skadhauge Stevn blev sidst set i live natten til søndag 6. februar. Hun blev opfanget af et overvågningskamera, da hun steg ind i en bil i nærheden af Jomfru Ane Gade.

Den åbenlyst vellidte og socialt intelligente kvindes bisættelse i Budolfi Kirke i Aalborg var et stort tilløbsstykke.

Forsvarer: Korrekt beslutning

Den nu rensede tømrers advokat Jakob Dalsgaard-Hansen er tilfreds med politiets beslutning om at trække sigtelsen mod hans klient tilbage. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Den løsladte tømrer har ikke lagt skjul på, at hele forløbet efter hans anholdelse har været 'utrolig hårdt', og at han har været ved at 'knække sammen'. Over for Ekstra Bladet har tømreren tidligere erklæret, at han følte sig dømt på forhånd af 'folkedomstolen og medierne'.

- Det eneste, jeg ser frem til nu, er at blive frikendt, og det bliver jeg. Jeg er uskyldig, sagde den ulykkelige nordjyde efter sin løsladelse.

Hans forsvarsadvokat Jakob Dalsgaard-Hansen, har givet udtryk for, at politiet har haft et medansvar for at sætte hans klient i, hvad han selv har beskrevet som 'en offentlig gabestok', social afstandtagen i hans netværk og en stor 'stress-belastning'.

Nærlæser afgørelsen

Advokaten har argumenteret med, at flere dommeren mente, at mistankegrundlaget mod tømreren var for tyndt, og at politiet alligevel har efterforsket hans rolle i sagen på lige fod med den drabssigtede elektriker, som lige siden sin anholdelse har været varetægtsfængslet i sagen.

Jakob Dalsgaard-Hansen er til gengæld godt tilfreds med, at politiet nu har droppet sigtelsen mod tømreren. Over for Ekstra Bladet betegner han det som en 'overordnet set korrekt beslutning'.

- Jeg vil nu nærlæse afgørelsen og overveje vores beslutning om det videre forløb, siger advokaten.

