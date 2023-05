Drukner i tyvekoster - er det dit?

Har du på det seneste gået og undret dig over, hvor dælen din plæneklipper er blevet af? eller måske din kaffemaskine? Så kan det være, at det er din heldige dag.

I en ny pressemeddelelse fremviser Midt- og Vestjyllands Politi nemlig en større mængde tyvekoster, som de nu søger ejerne til.

Politiet oplyser, at de allerede har fundet frem til to gerningssteder, men har brug for hjælp til at finde frem til resten. Af pressemeddelelsen fremgår det også, at tyvekosterne 'kan stamme fra indbrud i hele Midt- og Vestjylland.'

Man kunne næsten blive i tvivl, om politiet har indblandet billeder fra et loppemarked. Foto: Midt- og Vestjyllands Politi

Af billederne ses dog ikke blot designermøbler og -lamper. Bland andet anes både tre kanttrimmmere, en støvsuger, en utrolig tyk bog og en printer.

Poltiet beder derfor borgere, der kan genkende noget af indholdet fra billederne, ringe på telefonnummer 114 og oplyse journalnummeret: 4100-75311-00063-23.

Se resten af tyvekosterne herunder:

Mangler du din kaffemaskine? Foto: Midt- og Vestjyllands Politi

Blandt tyvekosterne findes også en svane-stol. Foto: Midt- og Vestjyllands Politi