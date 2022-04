Druknet mand fundet i voldgrav

Fyns Politi er fredag aften til stede på Kronprinsensgade i Nyborg, hvor man har fundet en druknet mand.

Manden er fundet i vandet i en voldgrav.

- Han bliver fundet af en forbipasserende patrulje, fortæller Peter Vestergaard, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Manden er blevet set af et vidne en time før, han blev fundet, der kunne fortælle politiet, at den 59-årige var på vej ned for at fodre ænder ved voldgraven.

Hvordan den 59-årige præcist er endt i vandet, ved politiet ikke.

- Men alt tyder på det er en ulykke, fortæller Peter Vestergaard.

De pårørende er underrettet.